Принца Гарри больше нет: Кенсингтонский дворец сделал важное объявление

"Королева сегодня с радостью пожаловала принцу Генри Уэльскому титул герцога. Его титулами будут герцог Суссекский, граф Дамбартонский и барон Килкил", — сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца.

Таким образом, принца Гарри больше нет. Он стал Его Королевским Высочеством герцогом Суссекским, а Меган Маркл после свадьбы получит титул Ее Королевского Высочества герцогини Суссекской.

Отметим, что титулы графа и графини Дамбартонских для Гарри и его жены будут распространяется на Шотландию, а барона и баронессы Килкил – на Северную Ирландию.

Свадьба младшего сына принцессы Дианы и американской актрисы Меган Маркл состоится в субботу, 19 мая. Церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

