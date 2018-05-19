Свадьба принца Гарри. Прямая трансляция

19 мая на территории Виндзорского замка состоится свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Венчание пройдет в часовне святого Георгия. На церемонию приглашены шесть сотен гостей – члены королевской семьи, родственники Маркл, друзья пары, знаменитости, в том числе Элтон Джон, Джордж Клуни, а также Виктория и Дэвид Бекхэм.