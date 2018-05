Родившая Кейт Миддлтон затмила красотой невесту принца Гарри

Кейт появилась на церемонию одной из последних, так положено по протоколу. Герцогиня выбрала для свадьбы скромное бледно-желтое пальто от Александра Маккуина и элегантную шляпку, созданную Филиппом Трейси.

Миддлтон после родом сильно похудела, но это лишь придало ее образу изящества. Кейт излучала красоту и умиротворенность.

Через несколько минут появилась и невеста. Меган в свой самый счастливый ден надела белое платье классического кроя с кружевом и длинными рукавам. Дополняла образ, как и полагается, фата.

Многие разочарованно вздохнули, увидев Маркл, не так они себе представляли невесту принца. Актриса заметно нервничала, озиралась по сторонам, и, стараясь сохранить лицо, по-голливудски улыбалась.

