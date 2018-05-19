Видео первого поцелуя принца Гарри и его жены Меган Маркл

Принц Гарри и актриса Меган Маркл официально стали мужем и женой. После венчания молодожены вышли на ступени часовни Святого Георгия и поцеловались.

Это был их первый поцелуй в качестве супругов. Трепетный момент Гарри и Меган разделили с восторженной толпой. Народ аплодировала, когда принц нежно прикоснулся своими губами к губам красавицы-жены.