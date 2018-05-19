Видео первого поцелуя принца Гарри и его жены Меган Маркл
Принц Гарри и актриса Меган Маркл официально стали мужем и женой. После венчания молодожены вышли на ступени часовни Святого Георгия и поцеловались.
Это был их первый поцелуй в качестве супругов. Трепетный момент Гарри и Меган разделили с восторженной толпой. Народ аплодировала, когда принц нежно прикоснулся своими губами к губам красавицы-жены.
The Duke and Duchess of Sussex gather with their family and friends outside the Chapel, and are greeted by 200 guests involved with organisations closely associated with the couple #RoyalWedding pic.twitter.com/b8vHcgq979— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 мая 2018 г.
Марина Тристановна отдыхает с возлюбленным и внучкой в Эмиратах
Девочка стала моделью
Герцогиня Кембриджская сияла красотой
Народ аплодировала, когда принц нежно прикоснулся своими губами к губам жены