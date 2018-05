Кислый вид Елизаветы II подпортил венчание принца Гарри

Вероятно, модерн не пришелся по вкусу бабушке жениха королеве Елизавете II. С самого начала свадьбы она не проронила ни одной улыбки.

Королева с каменным видом приехала в часовню Святого Георга, и в то время как ее муж принц Филипп приветствовал собравшихся, Елизавета сохраняла напускную холодность. К середине церемонии сдался и Филипп, перестав реагировать на происходящее.

"Кислому" настроению британской королевы соответствовал и ее наряд. Для свадьбы внука она выбрала лаймово-лимонный шелковый костюм и шляпку в тон, украшенную фиолетовым цветком. Как всегда, Елизавета надела яркий наряд, который было трудно пропустить.

