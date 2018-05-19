Алла Пугачева: "Все, хватит, надоело!"

Столь представительного концерта в Кремле давно не было. Все сливки российского шоу-бизнеса собрались на праздновании юбилея поэта Михаила Гуцериева. Корреспондент. Dni.Ru побывал на торжестве.



Михаил Гуцериев признался, что написать песню для Аллы Пугачевой мечтал давно. "Ровно 20 лет назад Алла Борисовна спела хит Татьяны Снежиной "Позови меня с собой" и мне захотелось придумать для для нее нечто подобное по силе", – рассказал Гуцериев.

В результате в репертуаре Примадонны появилось сразу два песни на стихи Гуцериева – "Не звони" и "Тянет сердце руки". Обе композиции и прозвучали в праздничном концерте. Причем право спеть сразу две песни дали только Пугачевой.





"Я за всю свою творческую жизнь не встречала более плодовитого автора, – призналась певица. – И Михаил Гуцериев сыграл в моей жизни особую роль. Я же давно не пела, а в прошлом году должна была ехать на "Новую волну". Я же там муза и каждый день надо петь что-то. Но была в отчаянии – петь нечего, новых песен нет. И вдруг мне присылают эти два текста. Так они попали под мое настроение! Я же много лет тянула руки и просила: "Любви, любви!" И про "Не звони" Гуцериев угадал. Есть тут один, все звонит мне. Не звони мне, любимый, все в прошлом. Ну и, конечно, я надеюсь, что этот молодой человек, а Гуцериев для меня молод (поэту 60 лет, а певице 69 – прим. ред.) еще напишет для меня. Хотя я очень придирчивая".







Правда, последняя Народная артистка Советского Союза немного расстроилась, что не открывала концерт – это право почему-то отдали Валерии. К тому же, как говорили за кулисами Кремля, метеозависимая Алла Борисовна из-за смены погоды неважно себя чувствует.





Но говорят же, что сцена лечит. И медленно вошедшая в Кремль артистка после того, как отпела, сияла и была полна энергии. Она даже царственно остановилась, чтобы попозировать фотографам, что бывает редко. Но ровно на минуту. "Все, хватит, надоело!" – прекратила фотосессию главная артистка страны. И царственно пошла на выход. Дома ведь ждут малые дети.



