Алла Пугачева: "Все, хватит, надоело!"
Михаил Гуцериев признался, что написать песню для Аллы Пугачевой мечтал давно. "Ровно 20 лет назад Алла Борисовна спела хит Татьяны Снежиной "Позови меня с собой" и мне захотелось придумать для для нее нечто подобное по силе", – рассказал Гуцериев.
В результате в репертуаре Примадонны появилось сразу два песни на стихи Гуцериева – "Не звони" и "Тянет сердце руки". Обе композиции и прозвучали в праздничном концерте. Причем право спеть сразу две песни дали только Пугачевой.
"Я за всю свою творческую жизнь не встречала более плодовитого автора, – призналась певица. – И Михаил Гуцериев сыграл в моей жизни особую роль. Я же давно не пела, а в прошлом году должна была ехать на "Новую волну". Я же там муза и каждый день надо петь что-то. Но была в отчаянии – петь нечего, новых песен нет. И вдруг мне присылают эти два текста. Так они попали под мое настроение! Я же много лет тянула руки и просила: "Любви, любви!" И про "Не звони" Гуцериев угадал. Есть тут один, все звонит мне. Не звони мне, любимый, все в прошлом. Ну и, конечно, я надеюсь, что этот молодой человек, а Гуцериев для меня молод (поэту 60 лет, а певице 69 – прим. ред.) еще напишет для меня. Хотя я очень придирчивая".
Правда, последняя Народная артистка Советского Союза немного расстроилась, что не открывала концерт – это право почему-то отдали Валерии. К тому же, как говорили за кулисами Кремля, метеозависимая Алла Борисовна из-за смены погоды неважно себя чувствует.
Но говорят же, что сцена лечит. И медленно вошедшая в Кремль артистка после того, как отпела, сияла и была полна энергии. Она даже царственно остановилась, чтобы попозировать фотографам, что бывает редко. Но ровно на минуту. "Все, хватит, надоело!" – прекратила фотосессию главная артистка страны. И царственно пошла на выход. Дома ведь ждут малые дети.
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