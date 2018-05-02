Пригожин слил откровенные фото 50-летней Валерии

На свое 50-летие певица Валерия отметилась эротической фотосессией. Примечательно, что на том, чтобы откровенные снимки увидели свет, настоял ее муж Иосиф Пригожин.

Слухи о том. что именно Иосиф Пригожен причастен к появлению в открытом доступе откровенных фотографий певицы Валерии, ходили давно. Дескать, продюсер таким образом хотел показать, как ему повезло с женой. В эфире радио "Комсомольская правда" сама исполнительница подтвердила, что муж одобрил съемку.

"Иосиф, конечно же, был за то, чтобы эта фотография увидела свет. Он человек прогрессивный, считает, что нужно гордиться своей физической формой", – рассказала Валерия. Она отметила, что сейчас, в 50 лет, выглядит даже лучше, чем в юности. Впрочем, показать свое тело на всю страну певица решилась не сразу. "Мы очень много спорили на эту тему", – призналась она.

Публикация от Starhit.ru|Новости Шоу-бизнеса (@starhit.ru) 17 Апр 2018 в 6:31 PDT

"С другой стороны, ничего такого в этой съемке нет. Я всю жизнь за собой слежу, у меня приличная физическая форма. Спорили, спорили, а все-таки его взяла – обложка вышла", добавила Валерия. Иосиф Пригожин, по словам супруги, результатом остался доволен. "Я удивляюсь, как в нем совмещается воспитание, которое он получил на Кавказе (обычно восточные мужчины говорят: все мое, никому не отдам), и в то же время готов вот так поделиться личными фотографиями со всем миром", – отметила она.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 15 Дек 2017 в 2:46 PST

Эротическая фотосессии на 50-летие стала второй подобной съемкой для Валерии. В первый раз она снялась для мужского журнала в 2009 году. Инициатором тогда также выступил Иосиф Пригожин. При этом одновременно с профессиональным фотографом кадры делал сам продюсер на свой мобильный телефон.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 8 Мар 2018 в 10:26 PST

"У мужа получились кадры даже лучше, чем у этого знаменитого фотографа! Наверное, потому что все-таки Йося влюбленными глазами на меня смотрел", – рассказала Валерия.

