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Пригожин слил откровенные фото 50-летней Валерии

Валерия. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
На свое 50-летие певица Валерия отметилась эротической фотосессией. Примечательно, что на том, чтобы откровенные снимки увидели свет, настоял ее муж Иосиф Пригожин.
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Слухи о том. что именно Иосиф Пригожен причастен к появлению в открытом доступе откровенных фотографий певицы Валерии, ходили давно. Дескать, продюсер таким образом хотел показать, как ему повезло с женой. В эфире радио "Комсомольская правда" сама исполнительница подтвердила, что муж одобрил съемку.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

"Иосиф, конечно же, был за то, чтобы эта фотография увидела свет. Он человек прогрессивный, считает, что нужно гордиться своей физической формой", – рассказала Валерия. Она отметила, что сейчас, в 50 лет, выглядит даже лучше, чем в юности. Впрочем, показать свое тело на всю страну певица решилась не сразу. "Мы очень много спорили на эту тему", – призналась она.

"С другой стороны, ничего такого в этой съемке нет. Я всю жизнь за собой слежу, у меня приличная физическая форма. Спорили, спорили, а все-таки его взяла – обложка вышла", добавила Валерия. Иосиф Пригожин, по словам супруги, результатом остался доволен. "Я удивляюсь, как в нем совмещается воспитание, которое он получил на Кавказе (обычно восточные мужчины говорят: все мое, никому не отдам), и в то же время готов вот так поделиться личными фотографиями со всем миром", – отметила она.

Эротическая фотосессии на 50-летие стала второй подобной съемкой для Валерии. В первый раз она снялась для мужского журнала в 2009 году. Инициатором тогда также выступил Иосиф Пригожин. При этом одновременно с профессиональным фотографом кадры делал сам продюсер на свой мобильный телефон.

"У мужа получились кадры даже лучше, чем у этого знаменитого фотографа! Наверное, потому что все-таки Йося влюбленными глазами на меня смотрел", – рассказала Валерия.

Автор: Геннадий Куприянов2 мая 2018, 13:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

50-летняя Валерия разительно изменилась

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