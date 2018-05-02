Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью

На фотографиях из семейного отпуска в Риме телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова поклонники разглядели у нее округлившийся животик. Не дожидаясь, пока звезда даст хоть какой-то комментарий по этому поводу, они начали поздравлять ее с беременностью.

Лера Кудрявцева отправилась со своим мужем Игорем Макаровым на отдых в Европу. Пара регулярно выкладывает на своих страницах в Instagram снимки с отдыха.

Внимательные поклонники присмотрелись к фигуре телеведущей и разглядели у нее округлившийся животик. Это верный признак того, что спустя пять лет совместной жизни пара решила завести ребенка, уверены они. Сама Лера Кудрявцева пока никак не прокомментировала эти слухи, однако это не мешает ее многочисленным поклонникам начать поздравлять ее с беременностью.

"А животик уже видно🙏👍🏻🤭💪👏🏻 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лера, беременная😍 урааааааа", "Если беременная то это классно!!", "счастья вам 😍😍😍😍 наконец то будет лялька 😘😍♥️🌷", "Поздравляю 😍 с пополнением 😍", "Беременная 😍🙏молодец", – не стали сдерживать своих восторгов поклонники.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 1 Май 2018 в 5:00 PDT

Также фанаты отметили, что на всех совместных фотографиях влюбленные буквально светятся от счастья. Они и сами неоднократно рассказывали, что за годы их брака чувства друг к другу не остыли. Ведущая часто признается в любви к своему супругу и рассказывает, что с ним она по-настоящему счастлива.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 30 Апр 2018 в 1:47 PDT

Отметим, у Леры Кудрявцевой уже есть ребенок. Ее сыну Жану Ленюку недавно исполнилось 28 лет.