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Две причины: Жуков из "Руки Вверх!" рассказал об уходе со сцены

Сергей Жуков. Фото: GLOBAL LOOK press/Nadezhda Lebedeva
Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков, в отличие от многих других звезд, блиставших в 1990-е и 2000-е, отлично чувствует себя и в современных условиях. Тем не менее, он не исключает, что рано или поздно ему придется покинуть сцену. На это у певца есть две главные причины.
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Хиты группы "Руки Вверх!" зажигали школьные дискотеки и звучали из всех динамиков в России еще на рубеже тысячелетий. Спустя более чем два десятка лет об этих песнях вспоминают с теплотой, а Сергей Жуков не стал зацикливаться на прошлом и регулярно радует поклонников по-прежнему зажигательными новинками.

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Жуков из "Руки Вверх!" оправдался за людоедство

 Сергей Евгеньевич Жуков

Сергей Евгеньевич Жуков певец

Тем не менее, артист не исключает, что рано или поздно ему придется покинуть сцену. Он назвал две причины, которые могут подтолкнуть его к этому решению. Он признался, что решит прекратить свои выступления, когда уже не сможет танцевать под песню "Крошка моя". "Либо если дети скажут: папа, ты всегда занят, и мы редко видимся", – цитирует StarHit Сергея Жукова.

К детям у певца особенно трогательное отношение. Он рассказал, что даже плакал, когда смотрел на них. "Понимаю, что просто обожаю их, и не могу поверить, что жизнь наградила меня таким счастьем", – откровенно поведал лидер "Руки Вверх!". Он добавил, что хотел бы научить сыновей оставаться мужчинами в любой ситуации. Дочерей же он, по собственному признанию, старается радовать каждый день и не хочет, чтобы они в чем-то нуждались.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

Также Сергей Жуков рассказал, почему он принял решение перебраться с семьей за город. "Нам хотелось жить ближе к природе, иметь свой участок, на котором будет уютно и весело, где можно теплыми летними вечерами жарить шашлыки, дышать свежим воздухом... Мне нравится поговорка "Мой дом – моя крепость". Для меня это место, куда хочется возвращаться с гастролей, куда я могу позвать друзей, близких и провести время всей нашей дружной семьей". – подчеркнул певец.

Автор: Геннадий Куприянов2 мая 2018, 15:17
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