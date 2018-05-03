Ксения Бородина: Муж всегда знал, что у меня есть вторая семья

Ксения Бородина вместе с детьми отправилась в Дубаи. Известная телеведущая поделилась фотографиями с отдыха и сообщила о второй семье.

Всего на несколько дней Ксения Бородина покинула Россию, чтобы провести время вместе с дочками Марусей и Теей в солнечном Дубаи. Интересно, что супруг, бизнесмен Курбан Омаров, в этот раз с ними не полетел. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения с завидной регулярностью делилась с многочисленными подписчиками фотографиями, сопровождая их рассказами о том, как проходит ее отдых с детьми.

Телеведущая и ее дочки не только принимали водные процедуры, грелись на солнышке и гуляли, но и посетили модный развлекательный центр, созданный специально для детей. Так, Бородина опубликовала фотографию, на которой запечатлена на фоне известного мультипликационного персонажа Шрека и его малышей. "Муж сказал, что всегда знал, что у меня есть вторая семья 😂😂😂 " – прокомментировала снимок Бородина.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 2 Май 2018 в 2:40 PDT

Далее телеведущая поведала о том, как она с девочками развлеклась в парке. "Оооочень крутой 🔥🔥🔥Там есть все для деток всех возрастов, мы правда поехали вечером , потому что днем жара, ходить тяжело по такой жаре в открытом парке. Из-за этого не попали в ЛегоЛенд((( Но зато мы были в домиках у Смурфиков, мы покатались на всех аттракционах, слопали весь попкорн, обошли все магазины, успели промокнуть и высушится на водном аттракционе 😋🤤 Дети довольны, Мамы счастливы", – заключила Ксения Бородина.