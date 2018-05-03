"Что за фигня?": Пугачева распекла изменившегося Киркорова

Станислав Садальский сообщил, что Алла Пугачева очень расстроилась, увидев новый клип своего экс-супруга Филиппа Киркорова. Якобы Примадонна пришла в такое восхищение, что пожалела о своем неучастии в съемках, за что и распекла артиста.

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