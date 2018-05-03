В театре сделали заявление о состоянии больного Джигарханяна

Новость о том, что жизнь Армена Джигарханяна в опасности, заставила поволноваться его поклонников. Ведь пресса даже пустила слух, что он в коме. Оказалось, поводов для волнений нет.

Завтруппой Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Вячеслав Дьяченко сообщил, что 82-летний артист полон сил и уже вернулся к работе. "Он уже был в театре, позавчера приехал, был в театре Армен Борисович. Сегодня я его ожидаю, но не знаю, на сколько он сегодня подъедет. Он был в театре и нормально все", – сказал Дьяченко. Хотя в приводимой ТАСС сумбурной фразе сложно что-то понять. Ясно лишь, что причин для волнений нет. И то слава богу.

Напомним, что на минувшей неделе актер – третий раз за год – был госпитализирован. Впервые же в 2018-м он попал в городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова с подозрением на гипертонический криз еще в январе. Тогда у врачей были подозрения на невралгию, они также не исключали, что артист мог подхватить вирус. Медики провели осмотр, сделали ЭКГ, рентген и другие процедуры, никаких серьезных заболеваний у него выявлено не было. 31 января Джигарханяна вновь доставили в одну из столичных больниц.

Как говорят знакомые, на здоровье артиста отразились телеэфиры, где его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская полощет грязное белье перед всей страной. Артиста долгое время ограждали от этого паскудного зрелища, но однажды он все-таки увидел и услышал, что несет с экрана его бывшая домработница и как ведут себя так называемые друзья. От этого актеру стало плохо с сердцем, ведь к подлости и низости он не был готов. Мало того, что его обманули, воспользовавшись доверчивостью, так еще теперь и помоями поливают.