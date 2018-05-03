Эксклюзив Интервью Успенская сообщила об отъезде на ПМЖ в Америку Цымбалюк-Романовской ищут мужика-осеменителя Дом-2

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Инин брякнул о переспавших с Кобзоном молодухах

Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Писатель-сатирик Аркадий Инин отмечает 80-летие. Из них 58 лет он живет с одной женой – Инной Гуревич. Хотя в его кругу немало тех, кто любит молодые тела. 
прочитано 5028 раз

"Мой друг и сосед Витя Мережко (сценарист, кинорежиссер, драматург. – Прим. ред.) любит молодых девушек, и ничего с этим не поделаешь, – улыбается Инин. – Я его все время по этому поводу подначиваю. Он похоронил жену, вырастил детей, больше ему жениться и не надо, вот и гуляет".

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Мережко не женится, видимо, потому, что перед глазами пример обманутого молодухой ровесника Армена Джигарханяна. Тот в свое время млел: "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" Мережко, оказывается, тоже падок на сексуальные попочки!

"Армена Борисовича не нам судить. У каждого своя правда. Вот сейчас поглядите – многие девушки готовы переспать с влиятельным мужчиной за роль", – утверждает Инин. Молодая Цымбалюк-Романовская, надо заметить, прыгнула в постель к дряхлому актеру с выгодой – стала директором его театра, получила квартиры и денежки. А теперь зарабатывает, как говорят, миллионы на телеэфирах, где рассказывает о жизни с великими артистом.

"Я подметил, что все женщины условно делятся на два типа. Одни гордо в компаниях заявляют: "Я спала вчера с Кобзоном". А другие: "Вчера не дала Кобзону". Я и сам не упускаю случая поприставать к женщинам, но бескорыстно, без намеков, а просто из радости общения. За коленку ухвачу, приобниму, покажу свое мужское внимание. Почему нет? Вот если корыстно – "ты мне это, а я тебе – то", – противно. А если просто так – прекрасно!" – цитирует Инина EG.ru.

Автор: Иван Губкин3 мая 2018, 14:34
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