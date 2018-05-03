Виторган изящно поддел растолстевшую Собчак
Если раньше Ксения регулярно посещала спортзал, то новая деятельность потребовала от нее полной отдачи. В результате Собчак набрала лишний вес.
У себя в Instagram-аккаунте Собчак посетовала супругу, что у нее появились лишние килограммы из-за всех этих агитационных собраний и пресс-конференций, передает Teleprogramma.pro.Виторган с присущим ему юмором решил подшутить над благоверной и попросил ее не переживать. "Ты просто набрала "политический вес"! Еще пять килограмм и станешь тяжеловесом", – поддел артист жену с присущим ему юмором.
В свою очередь Максим поинтересовался, почему Ксения в этом году проигнорировала юбилейный Международный московский кинофестиваль, поскольку обычно она не пропускает такие знаковые события. Собчак ответила, что и понятия не имела, что он был. "В этом году он тише, чем одинокие поминки", – отметила звезда.
Ранее подписчики пришли в ярость из-за фотографии ведущей из салона самолета. Народ взбесило, что, по их мнению, она выставляет напоказ свою роскошную жизнь. В кадр попал кусочек со вкусом и в соответствии со всеми требованиями комфорта обставленного салона лайнера, фужер с напитком, чашка чая, кусочек торта и баночки с джемом.
Мир на пороге ядерного апокалипсиса
Известная телеведущая осталась довольна
Певица устала бояться и молчать
Поклонники перепугались за артистку