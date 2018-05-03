Виторган изящно поддел растолстевшую Собчак

Известная телеведущая и светская львица так увлеклась политикой, что перестала находить время на занятия спортом. Ксения Собчак пожаловалась мужу Максиму Виторгану на лишние килограммы.

Если раньше Ксения регулярно посещала спортзал, то новая деятельность потребовала от нее полной отдачи. В результате Собчак набрала лишний вес.

У себя в Instagram-аккаунте Собчак посетовала супругу, что у нее появились лишние килограммы из-за всех этих агитационных собраний и пресс-конференций, передает Teleprogramma.pro.Виторган с присущим ему юмором решил подшутить над благоверной и попросил ее не переживать. "Ты просто набрала "политический вес"! Еще пять килограмм и станешь тяжеловесом", – поддел артист жену с присущим ему юмором.

В свою очередь Максим поинтересовался, почему Ксения в этом году проигнорировала юбилейный Международный московский кинофестиваль, поскольку обычно она не пропускает такие знаковые события. Собчак ответила, что и понятия не имела, что он был. "В этом году он тише, чем одинокие поминки", – отметила звезда.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 1 Май 2018 в 1:39 PDT

Ранее подписчики пришли в ярость из-за фотографии ведущей из салона самолета. Народ взбесило, что, по их мнению, она выставляет напоказ свою роскошную жизнь. В кадр попал кусочек со вкусом и в соответствии со всеми требованиями комфорта обставленного салона лайнера, фужер с напитком, чашка чая, кусочек торта и баночки с джемом.