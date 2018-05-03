Настырный участник "Дома-2" выстрелил в милующихся Яббарова и Рапунцель

Башкирский маг Никита Турчин – один из самых юных участников телепроекта. Ему всего 17 лет. Но на скандальной телестройке он быстро успел обрести скандальную славу.



Конфликта ничто не предвещало. Но юный колдун вдруг решил отомстить старожилу проекта за то, что недавно Илья Яббаров разбудил его, вылив ковш холодной воды. Турчин тоже не промах – взял в руки пистолет и рано утром заявился с ним в спальню Ильи и Алены Рапунцель, открыл балдахин милующихся голубков, наставил на них ствол и с криком: "Подъем!" выстрелил... К счастью, оружие было не боевое – в руках Никиты оказался всего лишь водяной пистолет.

Однако такая месть Никиты не понравилась Илье, и он попытался прогнать настырного парня. Напоследок юноша стрельнул водой из ружья в Яббарова и ушел. Затем, как сообщает dom2life.ru , была еще одна попытка повторить стрельбу из пистолета, но она закончилась очередным скандалом между Ильей и Никитой.

А накануне конфликта экстрасенс Никита Турчин не увидел совместного будущего у Ильи Яббарова и Алены Рапунцель. По словам медиума, изначально Илья руководствовался жаждой наживы, но с течением времени начал испытывать чувства к Алене.

Публикация от Никита Турчин (@n_turchin) 25 Апр 2018 в 11:07 PDT

Напомним, что сам Никита Турчин приехал на телепроект ради одной из участниц – Каролины Бабенко. Со временем девушка начала сомневаться в магических способностях молодого человека. Дело в том, что он с треском провалил несколько испытаний, которые ему предложили пройти другие участники шоу. Влюбленным пришлось расстаться. И сегодня Турчин и его экс-возлюбленная даже не разговаривают. Но Турчин заявил, что покидать проект из-за тяжелых отношений с Бабенко не планирует и постарается построить любовь с другой участницей шоу. Благо, желающих броситься на смазливого парня много.