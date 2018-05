Рианна восхитила народ волосатыми ногами

На фото отреагировали подписчики знаменитости в Instagram и Twitter. Они восхитились естественность Рианны.

Поклонники американской певицы выразили свой восторг в комментариях. "Такая чистая и естественная!", В посте у Рианны заметны волосы на ногах. Пусть никто ничего не говорит мне, когда я отращу волосы на своих этим летом", – написали пользователи соцсетей.

Seeing Rihanna post bikini pics with hairy legs gives me life like YESSS sorry I don’t have time to shave everyday like society wants me to @rihanna