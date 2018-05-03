Рианна восхитила народ волосатыми ногами
На фото отреагировали подписчики знаменитости в Instagram и Twitter. Они восхитились естественность Рианны.
Поклонники американской певицы выразили свой восторг в комментариях. "Такая чистая и естественная!", В посте у Рианны заметны волосы на ногах. Пусть никто ничего не говорит мне, когда я отращу волосы на своих этим летом", – написали пользователи соцсетей.
If Rihanna doesn’t shave— aurora���� (@xrtoflife) 2 мая 2018 г.
I won’t shave
Seeing Rihanna post bikini pics with hairy legs gives me life like YESSS sorry I don’t have time to shave everyday like society wants me to @rihanna— Stella Anderson (@fuxwiditzSTELLA) 2 мая 2018 г.
Некоторые заметили растяжки на теле певицы на другом снимке. "О господи, я так рада, что у тебя есть растяжки! Мне больше не придется стыдиться моих!" – прокомментировали девушки. Снимок звезды в Instagram набрал более 3,5 миллиона лайков.
Rihanna has leg hair in her insta post so nobody better tell me shit when I grow out my leg hair this summer— �� (@lunademiel__) 2 мая 2018 г.
READ my cover story at https://t.co/qNBfqf9Wkl @voguemagazine pic.twitter.com/XWOoEAa0VX— Rihanna (@rihanna) 3 мая 2018 г.
Напомним, в апреле фотографии откровенного костюма Рианны с фестиваля Coachella в Калифорнии, вызвали неоднозначную реакцию поклонников. Звезда появилась в коричневом полупрозрачном полотне, обернутом вокруг тела, через которое просвечивала ее голая грудь.
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