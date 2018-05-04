Перед смертью Марьянов страдал от предательства

Известный дрессировщик и артист цирка Юрий Куклачев рассказал о последнем разговоре с Дмитрием Марьяновым. По словам клоуна, популярный актер страдал от предательства.

Юрий Куклачев и Дмитрий Марьянов познакомились на съемках фильма "Выше радуги", который и прославил юного актера. В передаче Андрея Малахова "Привет, Андрей!" Юрий Куклачев вспомнил о том времени. Дрессировщик поведал о том, как молодой Марьянов часто наведывался в комнату, где находились кошки, чтобы пообщаться с его четвероногими питомцами.

Куклачев отметил, что животные благотворно влияли на Марьянова – успокаивали и дарили радость и ласку. В свою очередь, Дмитрий относился к ним с нежностью и заботой. "Во время съемок "Выше радуги" он всегда приходил и говорил: "Дядя Юра, дайте, я потискаю котенка". У него какое-то отношение к животным было удивительное, трепетное…" – вспомнил Куклачев.

В последний раз актер и дрессировщик встречались более пяти лет назад. Куклачев признался, что не узнал Марьянова. "Вдруг в театр ко мне приходит человек, я его даже не узнал. Дима запомнился мне худеньким. А вдруг входит полный мужчина! И говорит: "Дядя, Юра, это ж я!" Это было лет семь назад… Он грустный, видит, что я его не узнаю, а мы в кино вместе снимались! Он изменился на 100 процентов", – констатировал дрессировщик.

Тогда Марьянов попросился в вольер к кошкам, и Куклачев позволил ему войти. Артист явно был расстроен. "Он сел там и сказал: "Ты знаешь, самое страшное, когда предают. Как хорошо, что вы живете в любви…" А у меня 200 кошек сейчас! Я не стал тогда его расспрашивать, что случилось..." – отметил Юрий Куклачев.

Как писали Dni.Ru, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. Согласно официальной версии, 47-летний актер умер из-за обильной кровопотери, вызванной разрывом бедренной вены.

