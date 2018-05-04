Бузова без волос стала похожа на мужика

Ольга Бузова не перестает экспериментировать со своей внешностью. На сей раз поющая ведущая, недавно нарастившая волосы, избавилась от длинных прядей, за что ее сравнили с мужчиной.

Бузова успевает не только давать концерты, записывать новые музыкальные композиции, сниматься, но и тщательно ухаживать за собой. Не так давно поющая ведущая нарастила длинные волосы. Едва поклонники привыкли к новому образу Ольги, как она снова изменилась.

На сей раз Бузова рассталась с длинными прядями, вернув себе прежнее каре. "OB baby welcome back! Freedom! Я не отдыхаю на майских, пусть хоть волосики отдохнут, да? Бровки только покрасила) они подсмоются (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Бузова под постом, опубликованным в Instagram.

Подписчики неоднозначно отнеслись к новому образу Бузовой. Если одни порадовались за нее, то другие – раскритиковали. "Хороший мастер не нарисует такой кошмар на лице клиента. Ни растяжки цвета, ни натуральности, тупо два черных прямоугольника, как углем намалеванные. Ужасная работа", "Волосы испортила", "Я думал это пацан", "Оля ну что ты с собой сделала?? Мужик мужиком(((", "Олег бузов", – высказались пользователи Сети.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 2 Май 2018 в 3:10 PDT

Отметим, перед тем как избавиться от длинных волос, Ольга заплела их в косички. Именно с такой прической поющая ведущая давала концерт в Турции. Перед выступлением она несколько часов провела на солнце. Бузова продемонстрировала фанатам яркий купальник и кокетливо заявила, что не успела похудеть к лету.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 1 Май 2018 в 10:54 PDT

"Танцуй со мной хотела похудеть к лету, но с моим графиком не получается 🐷Смотрю на себя, вроде ниче🌰И потом, кости больше не в моде Верно?" – обратилась к поклонникам Ольга Бузова. По мнению фанатов, девушка выглядит идеально и худеть ей не надо, а то "исчезнет совсем".