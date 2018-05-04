Уставший от травли Джигарханян объявил бойкот

Эксклюзив Интервью Успенская сообщила об отъезде на ПМЖ в Америку Цымбалюк-Романовской ищут мужика-осеменителя Дом-2

Выбор читателей

Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
Шоу "Голос.Дети" завершилось скандалом
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
Анастасия Макеева блеснула трусами на красной дорожке
партнеры
Пятница 4 мая
Лента новостей
14:19
Заставившую подростков мыть вокзал уборщицу наказали
14:14
Как выбрать правильное мороженое
13:43
Скандальная связь Плющенко и Ковтуна получила неожиданный поворот
13:09
Терпение лопнуло: Трамп выдвинул ультиматум Порошенко
12:54
Фальсификация доказательств: зачем Лондон абсурдно врет о Скрипалях
12:36
В Подмосковье супругов нашли мертвыми в погребе
12:22
Раскрыты неожиданные факты о сексе
12:17
Названа "поворотная точка" в отношении Путина к Западу
11:51
В Москве пенсионерка на Lexus протаранила машину дорожной службы и умерла
11:48
Сенсационные снимки грудастой Элины Мазур утекли в Сеть
11:39
Киев устроил международную истерику из-за действий Росавиации
11:33
Обманутая любовником из Нигерии красавица-россиянка умрет в тюрьме
11:02
Россия срочно перебрасывает ракетные комплексы на границу с Украиной
10:46
Нобелевская премия по литературе отменена из-за секс-скандала
10:42
Сколько нужно спать для долгой жизни
10:29
Есть и худеть: лучшие продукты для стройной фигуры
10:12
Главные события Москвы с 4 по 10 мая
10:09
В Москве сгорели 15 автобусов
10:03
Звезда телешоу довела до тошноты "голыми" фотографиями
09:48
Московский таксист отбил нападение грабителей
09:43
"Страна без жидов": на Украине разразился новый скандал
09:18
"Мечта советской консьержки": Лебедев жестко высмеял Парфенова
09:03
Киев пообещал суровое наказание за георгиевскую ленту
08:50
Пьяного Дмитрия Тарасова обвинили в нападении
08:32
Выпил полную рюмку "Новичка": шокирующие данные об отравлении Скрипалей
08:26
"Обман все четче": Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
08:11
Под Москвой иномарка сбила перебегавшего дорогу мужчину
21:55
США решили устроить России "атомный ад"
21:52
Чувство вины вызывает психическую болезнь
21:27
Сущий ад: серьезный сбой в движении московских электричек привел к хаосу
21:18
В Петербурге умер блогер-миллионер
21:00
Знаменитая певица восхитила народ волосатыми ногами
20:57
Взбешенная Тарасова плюнула в создателей фильма "Лед"
20:39
Трамп замахнулся на новый удар по Сирии
20:24
Машков влип в скандал после слов о Табакове
20:12
Малахов заставил оправдываться постаревшую Плисецкую
19:54
Безумные регионы: пьяный тагилец зарезал полуторагодовалую дочь друга
19:52
Володин призвал посмотреть фильм "Собибор"
19:31
В жилом доме на западе Москвы прогремел взрыв
19:27
Путин сделал важные перестановки перед инаугурацией
19:17
В Подмосковье три человека погибли в аварии
18:34
Дочь Глаголевой поразила болезненной худобой
18:04
Цымбалюк-Романовская заговорила об интиме с больным Джигарханяном
17:48
Виторган изящно поддел растолстевшую Собчак
17:48
В московском парке перевернулась конная повозка
17:32
Настырный участник "Дома-2" выстрелил в милующихся Яббарова и Рапунцель
17:18
Суд отказался закрывать свалку "Ядрово" в Подмосковье
17:05
Для россиян придумали новый налог
17:04
Нобелевская премия погрязла в секс-скандале
16:55
В Сыктывкаре поймали виновника падения рубля
16:36
Известная актриса комплексует из-за оголенной груди
16:34
Бондарчук ужаснула исколотым иголками лицом
16:18
На Фадеева страшно смотреть из-за смерти на реке
16:02
Неуклюжий вор выпал из окна вместе с награбленным
16:02
В Кремле раскрыли тайну переезда Путина
15:59
Щедрый жест: ветераны получат по 10 тысяч в честь Дня Победы
15:49
Шепелев разоблачил неверную жену эстрадной звезды
15:35
Путин получил паспорт болельщика ЧМ-2018
15:35
Наследники участника "Голоса" сживают со свету его 93-летнюю парализованную мать
15:21
Сауна спасает от инсульта
15:19
В Подмосковье произошла массовая авария
15:12
К чему снится конец света
14:46
Бегущих в США россиян признали геями
14:39
Меркель нанесла сокрушительный удар назойливому Порошенко
14:34
Инин брякнул о переспавших с Кобзоном молодухах
14:24
Эксперты составили рейтинг российских губернаторов
14:24
68-летняя Бабкина оголила свои прелести
14:22
Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде
14:22
В Москве любитель шашлыков поджег женщину из-за спора за мангал
14:17
Большие трещины: Очевидцы об обрушившемся в Москве доме
14:01
Лавров заявил о похищении отравленных Скрипалей
13:56
В театре сделали заявление о состоянии больного Джигарханяна
13:46
Вместо Facebook: Бузова объявила о создании собственной соцсети
13:27
"Включили голову": страху НАТО перед Су-27 нашли объяснение
13:12
Самбурская исчезла после обнародования фото жутких побоев
13:10
Россия начала нещадно мстить Украине за притеснение Крыма
13:06
Гороскоп здоровья на май
13:03
Татьяна Кравченко рассказала о продолжении сериала "Сваты"
12:50
Обрушение в жилом доме в Москве сняли на видео
12:45
Из-за дерзкого мотоциклиста пострадали три пассажира автобуса
12:42
Немецкие врачи спасают ребенка Елены Воробей
12:40
От "Богемы" до "Русалки": Большой анонсировал премьеры
12:33
Как меняется "Единая Россия"
12:24
Два трупа несколько часов пролежали в туалете Макдоналдса в центре Москвы
12:21
Российские санкции убили латвийские шпроты
12:14
Владимир Кличко оценил регулярные конфузы брата
12:08
В Москве выжили надышавшиеся газом пенсионеры
12:03
Канцлер Австрии пропустит инаугурацию Путина
11:58
Бизнес-гороскоп на май
11:52
"Хуже уже не будет": Анна Седокова откровенно о потере дочери
11:46
Под Москвой насмерть отравились две женщины и ребенок
11:42
На Украине устроили скандал с выжившим при массовом сожжении людей в Одессе
11:41
Фальшивые легенды: назван худший рок-музыкант всех времен
11:25
В Сирии разбился российский самолет: есть жертвы
11:23
Знаменитости погуляли на свадьбе Третьяка
11:20
Друг Цымбалюк-Романовской: Ненасытной Виталине нужен бык-осеменитель
11:14
Журналист-русофоб Мацейчук назвал причину изгнания из России
11:10
"Что за фигня?": Пугачева распекла изменившегося Киркорова
11:10
Вслед за Telegram в России приготовились заблокировать еще один мессенджер
11:00
Успенская откровенно об отъезде на ПМЖ в Америку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В театре сделали заявление о состоянии больного Джигарханяна
Собчак взбесила народ роскошной жизнью напоказ
Цымбалюк-Романовская потратила миллионы на возвращение Джигарханяна
Цымбалюк-Романовская заговорила об интиме с больным Джигарханяном
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
Деспоту Киркорову врезали за разврат
Шоу-бизнес

Уставший от травли Джигарханян объявил бойкот

Армен Джигарханян. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Представитель актера выступил с заявлением. Ведь ситуация сложилась возмутительная. 
прочитано 2410 раз

Очередной выпуск программы "Пусть говорят" на Первом канале с участием Виталины Цымбалюк-Романовской вызвал возмущение среди поклонников Армена Джигарханяна. Их тошнит от бесконечного лицемерия, цинизма и самолюбования бывшей домработницы актера, которая теперь фигурирует как "молодая пианистка". Судя по всему, негодовать сторонникам легендарного актера еще придется долго – по слухам, Первый канал подписал с Виталиной контракт на полгода телевизионных откровений. И ей платят за это огромные деньги!

ПО ТЕМЕ

Инин брякнул о переспавших с Кобзоном молодухах

В театре сделали заявление о состоянии больного Джигарханяна

Друг Цымбалюк-Романовской: Ненасытной Виталине нужен бык-осеменитель

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Поэтому представляющая интересы Джигарханяна Элина Мазур выступила с официальным заявлением. "В связи с большим количеством ложной информации, выплескиваемой в информационное пространство относительно Армена Борисовича Джигарханяна, а также с искажением той информации, которую мы передаем в действительности, близким окружением актера принято решение об информационной тишине. Выражая протест против незаконного вмешательства в личную жизнь великого артиста, его преследования и травли, того, что он лишен возможности нормально жить и работать, мы отказываемся давать какие-либо комментарии касательно личной жизни, здоровья и местонахождения Джигарханяна", – говорится в обращении.

"Напоминаем, что личность такого масштаба, как Джигарханян, безусловно, является человеком государственного значения. Вне всякого сомнения, все, что Армен Борисович посчитает нужным сделать достоянием общественности, он сделает самостоятельно, через государственные бюджетные новостные агентства, минуя желтую прессу", – заключила Мазур.

Автор: Иван Губкин4 мая 2018, 13:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сенсационные снимки грудастой Элины Мазур утекли в Сеть

567

комментарии

Политика

США решили устроить России "атомный ад"
Трамп замахнулся на новый удар по Сирии
Путин сделал важные перестановки перед инаугурацией
Эксперты составили рейтинг российских губернаторов

Шоу-бизнес

Уставший от травли Джигарханян онемел
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
Шепелев заинтриговал новым фото сына от Фриске
Украинский певец опозорился на "Евровидении"

Проишествия

Сущий ад: серьезный сбой в движении московских электричек привел к хаосу
В Москве любитель шашлыков поджег женщину из-за спора за мангал
"Домашний мальчик" жестоко зарезал студентку ради 30 тысяч рублей
Киев устроил кровавый обстрел города в Донбассе

Lifestyle

Известная актриса комплексует из-за оголенной груди
Татьяна Кравченко рассказала о продолжении сериала "Сваты"
От "Богемы" до "Русалки": Большой анонсировал премьеры
Фальшивые легенды: назван худший рок-музыкант всех времен
Шоу-бизнес

Взбешенная Тарасова плюнула в создателей фильма "Лед"

Съемки шоу с участием тренера закончились скандалом
Шоу-бизнес

Бузова без волос стала похожа на мужика

Поющая ведущая рассталась с длинными локонами
Шоу-бизнес

Украинский певец опозорился на "Евровидении"

Артист забыл родной язык на пресс-конференции
Шоу-бизнес

Шепелев заинтриговал новым фото сына от Фриске

Телеведущий обнародовал свежий кадр

Гороскоп

Гороскоп здоровья на май
Бизнес-гороскоп на май
Любовный гороскоп на май
У Оксаны Федоровой появится темнокожий ребенок

Фоторепортажи

Знаменитости погуляли на свадьбе Третьяка
Кожа да кости: Отощавшие красотки испугали поклонников
Похорошевшие с возрастом знаменитые мужчины
В перьях и свадебном платье: Самые абсурдные наряды Филиппа Киркорова

Спорт

Выступавшая на бревне гимнастка неудачно приземлилась на голову (видео)
Родившая первенца Мустафина внезапно развелась с мужем
Жена бросила Крушельницкого из-за допинг-скандала
Откровения предателя Родченкова взбудоражили Кремль

Регионы

Безумные регионы: пьяный тагилец зарезал полуторагодовалую дочь друга
Посадка неисправного Ил-38 под Москвой попала на видео
Я сволочь: нелепые откровения нижегородской матери-убийцы
Житель Подмосковья изнасиловал 13-летнюю приемную дочь
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru