Уставший от травли Джигарханян объявил бойкот

Представитель актера выступил с заявлением. Ведь ситуация сложилась возмутительная.

Очередной выпуск программы "Пусть говорят" на Первом канале с участием Виталины Цымбалюк-Романовской вызвал возмущение среди поклонников Армена Джигарханяна. Их тошнит от бесконечного лицемерия, цинизма и самолюбования бывшей домработницы актера, которая теперь фигурирует как "молодая пианистка". Судя по всему, негодовать сторонникам легендарного актера еще придется долго – по слухам, Первый канал подписал с Виталиной контракт на полгода телевизионных откровений. И ей платят за это огромные деньги!

Поэтому представляющая интересы Джигарханяна Элина Мазур выступила с официальным заявлением. "В связи с большим количеством ложной информации, выплескиваемой в информационное пространство относительно Армена Борисовича Джигарханяна, а также с искажением той информации, которую мы передаем в действительности, близким окружением актера принято решение об информационной тишине. Выражая протест против незаконного вмешательства в личную жизнь великого артиста, его преследования и травли, того, что он лишен возможности нормально жить и работать, мы отказываемся давать какие-либо комментарии касательно личной жизни, здоровья и местонахождения Джигарханяна", – говорится в обращении.

"Напоминаем, что личность такого масштаба, как Джигарханян, безусловно, является человеком государственного значения. Вне всякого сомнения, все, что Армен Борисович посчитает нужным сделать достоянием общественности, он сделает самостоятельно, через государственные бюджетные новостные агентства, минуя желтую прессу", – заключила Мазур.