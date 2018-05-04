"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
В социальной сети Twitter появилось сообщение о смерти Аллы Пугачевой. "Сегодня умерла Алла Пугачева. Вечная Память", – значится в коротком объявлении от 4 мая 10:15 утра. Далее дается ссылка, которая отправляет на сайт, где сообщаются подробности.
Там утверждается: "по предварительным данным", причиной смерти стал тромбоз сердечной артерии, однако затем следует информация о передозировке наркотиков. Якобы в настоящее время тело Аллы Пугачевой находится в одном из столичных моргов.
Поклонники Примадонны в шоке и отказываются верить в печальную новость. "Какие *** наркотики , она деток воспитывала ! А то кто так считает, по ходу сам на игле! Царство ей небесное! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "легнда жаль", "Вечная память. Великая женьщина", "Вечная память...", "Царство небесне Алла", "Ета Певица Збольшой Буквы Если ето правда Земля ей пухом и Царствр небесное", "Очень жалко!!!!!!!!!!", "Как жалко. Как певицу я ее обожала. Вечная память", – высказались поклонники в комментариях.
Сегодня Умерла Алла Пугачева. Вечная Память. https://t.co/7KecxPcClj— Романа (@tomatis49426080) 4 мая 2018 г.
К счастью, информация оказалась недостоверной. В то время, пока пользователи Сети убивались по Примадонне, сама Алла Пугачева у себя в Instagram опубликовала видео, на котором запечатлела своего сына Гарри.
Мальчик угостил именитую маму салатом из листочков, веточек и бумаги. "О, боже! Может будет не артист, а повар. Дай Бог!!!" – в подписи к ролику высказала свою надежду Пугачева.
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