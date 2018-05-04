"Проветри воронку": бесстыжую Волочкову умоляют снять старые трусы

Балерину медом не корми – дай сделать шпагат и показать всем, что и у 42-летних c телесами и растяжками все в порядке.



Анастасия Волочкова в своих кульбитах неоригинальна – кажется, поклонники видели ее уже в разных позах и ракурсах. Она гордится феноменальной растяжкой, владением телом, умением делать вертикальные и горизонтальные шпагаты. Да вот беда: почти на всех снимках балерина появляется в одном ядовито-зеленом купальнике, словно больше нечего носить. На Мальдивах и в Турции, в бассейне и в море – везде это бикини!

"Настя, сколько можно позировать в старых трусах? Снимите их и не позорьтесь!", "А у вас есть другие бикини, кроме примелькавшихся зеленых? Мы их выучили уже", "Что ж она возит в десятке чемоданов, если везде в одних трусах?" – комментируют снимок подписчики.

Потешаются поклонники и над обрыдшими шпагатами танцовщицы. "Настя, не уж то вы только шпагатом можете удивить на протяжении всей жизни? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ей пора в порноактрисы, там она реализует сразу все свои склонности: и эксгибиоционизм, и неудовлетворенность, и нашпагатится. А раньше была милой и застенчивой", "А брюхо перекатилось в зону декольте", "Шпагаты обернулись для вас вселенским позором. Вываливая пельмени вы, несомненно, деградируете, очень жаль", "Опять в своем репертуаре! Задолбала уже всех! Кроме того, что ножищи раздвигать, ничему и не научилась!", "Не совести, не стыда, а взрослая женщина", "Хватит уже без конца воронку проветривать!"

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 4 Май 2018 в 1:30 PDT

Надо заметить, что Волочкова не реагирует на негативные выпады в свой адрес. Она – выше склок и обид. А то, что о ней говорят и пишут, – свидетельство того, что Настя все делает правильно.