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На Бузову вылили ведро помоев за пошлость и разврат

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Ольга Бузова – одна из самых обсуждаемых персон страны. Ведущая  "Дома-2", модельер, певица, бизнесвумен, а скоро еще и ресторатор – кажется, ей интересно все. Но многие ей завидуют, не прощают успеха. 

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"Я начал симпатизировать этой девочке, когда у нее еще не было ни миллионов подписчиков, ни больших денег, – заявил Филипп Киркоров в интервью Sobesednik. – Да, сейчас у нее все получается. Но сколько она выдерживает критики! В начале моей карьеры меня, как и ее, все ненавидели. У нас начинают ненавидеть от зависти. Я это точно знаю. Бузовой завидуют, вот и ненавидят. За два года она из воробушка, которого все пинали, превратилась в суперзвезду большого масштаба. Оля – трудяга, работает 24 часа в сутки, совершенно не жалея себя".

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

А вот члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна такие слова поп-короля покоробили. "Значит, Бузова у нас теперь великая трудяга? По 24 часа пашет, говорите? А она это делает у станка? Или, может, она на комбайне или тракторе трудится? А может, она уголь стране добывает? Не перетрудилась? Может, она в скорую помощь работать устроилась или учителем младших классов? Какую пользу эта трудяга приносит стране? Да никакой!" – возмутился Манукян в разговоре с Dni.Ru.

"Таких трудяг хоть пруд пруди сейчас, только толку от них стране – ноль! – уверен эксперт. – Пропагандируют разврат и пошлость, а потом еще друг друга защищают. Очень удобно. Большие молодцы. Хорошо ребята устроились. Но не вы, ребята, трудяги, не подменяйте понятий. Есть в нашей стране настоящие люди труда, о которых из-за вас никто не слышит, потому что вы уже все передачи на ТВ собой заполонили. А они – люди скромные, действительно трудятся не жалея себя на благо страны и людей".

Автор: Иван Губкин4 мая 2018, 20:00
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