Харламова попросили усмирить оголившуюся Асмус

Актриса Кристина Асмус выложила в Сеть провокационные снимки. Она попыталась затащить поклонников на спектакль со своим участием с помощью эротической фотосессии из ванной.

В свежей публикации в Instagram Асмус предстала в образе роковой красотки, которая, приняв чувственную позу, позирует в мыльной пене. Предугадывая бурную реакцию подписчиков Кристина добавила к снимкам ироничные хэштеги – "ты же мать", "вот интересно, что Бульдог думает", "подстриглась, что ли", "я бы свою убил", "как ни старайся, а актриса одной роли", "в тихом омуте", "пошлятина" и "уже удивить нечем".

Реакция от поклонников последовала незамедлительно, артистку похвалили за смелость и потрясающее чувство юмора. "Фигура идеал 1000%", "Кристина, как же мне нравятся ваши теги! С таким удовольствием их читаю 😁 превосходное чувство юмора и самоиронии 🤩", "Очень годные хештеги))", "Ух как же вы чертовски привлекательны!". – писали восторженные фанаты.

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 3 Май 2018 в 11:44 PDT

Естественно, были и те, кому такая откровенность пришлась не по вкусу. Особо активные поклонники просили супруга артистки Гарика Харламова поскорее усмирить разнузданную женушку. "Куда Харлашка смотрит ?😳", "Слишком", "Дура, нельзя такие вещи делать, все это должен видеть только твой муж, а не вся инста", "Гарииик, посмотри чем занимается твоя супружница, пока ты превращаешься в эдуарда сурового:-!", – возмущались поборники морали.

Отметим, что в середине мая на сцене театра Ермоловой состоится премьера постановки "Текст" Максима Диденко по одноименному роману Дмитрия Глуховского. В центре внимания писателя несколько дней из жизни студента-филолога, который вернулся в Москву после тюрьмы. Молодой человек отсидел семь лет за подкинутые в клубе запрещенные вещества.

Помимо Кристины Асмус, в спектакле заняты Илья Маланин, Егор Харламов, Филипп Ершов, Сергей Бадичкин и другие актеры театра Ермоловой. Дмитрий Глуховский присутствовал на репетициях и, судя по всему, остался доволен."Посмотрел на магию в действии", – написал автор в своем микроблоге.