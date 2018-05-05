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Шоу-бизнес

Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу

Кадр youtube.com
В пятницу, 4 мая, стало известно о смерти участника реалити-шоу "Последний герой" Сергея Сакина. Обаятельный мужчина с первых минут программы привлек внимание зрителей. Никто и предположить не мог, как трагично оборвется жизнь Сергея. Но это не единичный случай. Люди, мгновенно получившие славу на телевидении, не всегда могут справиться с ней. Dni.Ru решили вспомнить погибших участников самых популярных реалити-шоу.
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За последние годы на телевидении вышло множество реалити-программ. Обычные люди благодаря подобным проектам смогли стать настоящими звездами. Для одних участников телешоу послужило ступенькой к настоящей славе и богатству, а другим пришлось вернуться к своей обычной жизни. Третьи же навсегда останутся лишь в нашей памяти.

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Жуткие смерти звезд "Дома-2"

Сергей Сакин. "Последний герой"

Сергей был участником первого сезона шоу "Последний герой", которое вел Сергей Бодров. После окончания программы женился на коллеге по шоу Анне Модестовой, а также написал книгу о своем пребывании на ТВ. У Сакина остались двое маленьких детей – мальчик и девочка.

Точная дата смерти писателя и шоумена Сергея Сакина неизвестна. Мужчина пропал в конце ноября 2017 года по пути из Мышкина в Москву, а его труп полицейские нашли в лесу после таяния снега – в мае 2018 года.

Установлено, что в Ярославской области мужчина гостил у своего друга, которому помогал по хозяйству. В какой-то момент он решил съездить в Москву навестить родственников. Участник шоу "Последний герой" успел переправиться на пароме из Мышкина на другой берег Волги, но ни на маршрутку, ни на попутку не сел. Знакомые предположили, что Сергей собирался выезжать из Мышкина автостопом, поскольку автобусы до Ярославля ходят плохо и нерегулярно, и не всегда в них можно сесть. Однако что-то изменило его планы и Сакин задержался в городе.

Кадр youtube.com

Тело Сергея обнаружили во время планового прочесывания местности после схода снега. Труп лежал неподалеку от причала. Долгие поиски объясняются тем, что звезду "Последнего героя" почти сразу же занесло снегом. Личные вещи Сергея остались нетронуты. Предварительная причина смерти Сакина – переохлаждение, возможно, в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что 40-летний мужчина долго лечился от пагубной страсти.

Кристина Калинина. шоу "Голод"

Бойкую, амбициозную девушку сразу же полюбили зрители. Она пришла на реалити-шоу "Голод", оставив маленькую дочь с бабушкой, и с твердым намерением добиться успеха. Но победить ей не удалось. Кристина не поддалась унынию и решила попробовать найти свое счастье на реалити-шоу "Дом-2". Тогда Калининой было 22 года, а ее дочке – три годика.

Кадр youtube.com

Она провела на проекте всего две недели. Участники телестройки  невзлюбили Кристину. После того, как девушку выгнали из "Дома-2", у нее началась депрессия, позже Калинина отказалась от еды и воды. 2 июля 2007 года Кристина умерла от острой сердечной и почечной недостаточности.

Ратмир Шишков. "Фабрика звезд"

Выпускник "Фабрики звезд-4" погиб в автокатастрофе 22 марта 2007 года. Автомобиль, в тором ехал музыкант протаранил другую машину. ДТП произошло в центре Москвы. На протяжении нескольких дней поклонники надеялись, что Ратмира не было в тот момент в авто. Но чуда не произошло. Ратмиру было всего 19 лет. У него осталась новорожденная дочь.

Фото: GLOBAL LOOK press/Aleksey Trishin

Широкой аудитории Шишков стал известен благодаря проекту Первого канала. Молодой человек участвовал в 4-м сезоне "Фабрики". Несмотря на то, что на тот момент ему 15 лет, продюсеры обратили внимание на яркого подростка и дали ему возможность проявить себя. На шоу Ратмир создал группу с Тимати, Домиником Джокером и Анастасией Кочетковой. Коллектив успел выпустить альбом, но распался после трагической смерти солиста.

Илья Яковлев "Взвешенные и счастливые" (Украина)

Яковлев пришел на телевидение с надеждой похудеть и, преобразившись, встретить вторую половинку. Все мечты Ильи сбылись: парень из Донецка сбросил ненавистные килограммы и на проекте влюбился в участницу Наташу. Через год пара поженилась.

Илья Яковлев. Фото: vk.com/biggest_loser_ua

В 2013 году во время шоу Яковлев очень боялся навредить здоровью. Он не стремился быстро терять вес, отказался от больших нагрузок, решив сбрасывать по несколько килограммов в месяц. Однако парень дошел до финала и сбросил 48 килограммов. Спустя два года Ильи не стало. Ему было 32 года. Яковлев умер от инсульта.

Мария Политова. "Дом-2"

Мария Политова трижды приходила на проект, однако построить свою любовь на глазах всей страны так и не смогла. Маша всегда была "белой вороной": отличалась эмоциональностью, неуравновешенностью, но никогда никому не желала зла. Большинство участников шоу воспринимали ее как маленькую капризную девочку.

Кадр youtube.com

Встретить любовь Политовой удалось вне проекта. Маша влюбилась в журналиста Артема. Чувства ребята не скрывали – девушка публиковала в соцсетях совместные фотографии. Однако счастливая жизнь оказалась лишь игрой на публику. В начале декабря 2017 года Политова пропала. Об этом в Сети сообщил ее молодой человек.

13 декабря Марию нашли мертвой на дачном участке ее дедушки в Щелковском районе. Проходивший мимо мужчина заметил присыпанное снегом тело девушки. В крови Маши обнаружили лекарственные препараты и алкоголь. Что произошло в тот роковой день, до сих пор неизвестно.

Оксана Аплекаева. "Дом-2"

Тело задушенной Оксаны Аплекаевой нашли на трассе Москва – Истра 9 сентября 2008 года. По версии следствия, девушка была жестоко убита любовником, которого заразила венерическим заболеванием. Уже после смерти блондинку изнасиловали.

Кадр youtube.com

Оксана стала участницей "Дома−2" в 2005 году. Ее появление вызвало неоднозначную реакцию со стороны других обитателей телестройки. За время нахождения в периметре ей так и не удалось построить отношения, но став известной, Оксана начала получать интересные деловые предложения. После ухода со стройки девушка работала моделью, а также активно участвовала в телевизионной жизни, снимаясь в клипах, телесериалах и различных ток-шоу. Но это не принесло эффектной блондинке счастья.

Автор: Алёна Нестерова5 мая 2018, 10:02

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