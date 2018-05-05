"Время беспощадно": Фото Валерии ужаснуло народ

Эксклюзив Интервью Звезда "Дома-2" плюнула в Киркорова Тарасова резко высказалась о фильме "Лед" Дом-2

Выбор читателей

Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
Бомжует под мостом: Знаменитый актер выгнал из дома дочь-лесбиянку
Ревва сделал провокационное заявление о Бузовой
Игорь Николаев сделал скандальное заявление о российской эстраде
Цыганова потрясена страшным ночным звонком Пугачевой
партнеры
Суббота 5 мая
Лента новостей
14:24
Когда откроется северо-восточный участок большого метрокольца
14:02
В Подмосковье загорелась электричка (видео)
13:59
Петр Толстой: Не надо гадать о новом премьере
13:17
Сексуальные фото главной красотки 90-х
11:28
В массовой аварии на МКАД пострадали четыре человека
10:44
Обделенная Медведева покинет Россию после ухода от Тутберидзе
10:21
Под Москвой задушили и сбросили в реку 40-летнюю женщину
10:14
Страшные тайны: Маргарет Тэтчер
22:00
Стало известно о болезни оскандалившегося победителя "Голоса"
21:50
Вторая серия "Простоквашино" вызвала новый скандал
21:44
Американцы бросили против террористов в Сирии атомный авианосец
21:35
Ким Чен Ын пошел на важную уступку Южной Корее
21:24
Фильм "Собибор" показали в Совете Европы
21:01
Либерал Кудрин выставит Крым на торги
20:55
Медведева порвала с Тутберидзе после провала на Олимпиаде
20:49
Создано первое в мире эффективное лекарство от алкоголизма
20:43
Скрипали заставили Макрона поспешить на поклон к Путину
20:41
Совет на выходные
20:36
Медведевой удалось обойти заклятую соперницу Загитову
20:16
Известную певицу нашли мертвой на побережье
20:06
Объявившего о разводе Порошенко поставили на место
19:46
"Забухал": Галкин затерялся в поле
19:36
Безумные регионы: в Татарстане педофил совратил 56 детей
19:29
Какая боль: Россияне устроили прилюдную порку французским хоккеистам
18:58
Недоступно человеческому восприятию: Обнародована запись с изменившимся Солнцем
18:40
Медведь растерзал таксиста на глазах пассажиров (видео)
18:34
Макаревич оправдался за бегство из России перед Днем Победы
18:31
Госдума готова к рассмотрению кандидатуры премьера
18:23
Фургон ФСИН попал в смертельную аварию
18:21
Пенсионеры сравнили создателя Telegram с пособником нацистов
17:45
Вскрылись неожиданные подробности смерти звезды "Последнего героя"
17:40
Украинцы подготовили захват треснувшего Крымского моста
17:33
Солнцев показал телеса 72-летней жены в бикини
17:20
На Украине Януковича расстреляли из засады
17:19
Чиновница завещала 1,5 млн евро своему коту
16:56
31-летняя Каменских оголила шикарные формы
16:45
Крушение самолета с пассажирами попало на видео
16:39
Погибли двое: Последствия жуткой аварии в Петербурге сняли на видео
16:22
В детском саду на Урале рухнул потолок
16:13
Живого Элвиса Пресли нашли в американской глубинке
16:11
Перед смертью участник "Последнего героя" встречался с актером Чадовым
16:03
Звезда "Дома-2" перенесла экстренную операцию
15:27
Политик с пакетом кефира на голове расстрелял радикалов
15:11
У дочери Кончаловского обнаружили тяжелую болезнь
15:07
"Проветри воронку": бесстыжую Волочкову умоляют снять старые трусы
14:52
Лечился от наркозависимости: ужасающая версия гибели звезды "Последнего героя"
14:49
Секс влюбленной пары завершился взрывом пениса
14:44
Товары для дачников со скидкой
14:42
Известная певица пришла к Малышевой со вторым подбородком
14:32
В Москве из-за пожара эвакуировали клинику
14:19
Заставившую подростков мыть вокзал уборщицу наказали
14:14
Как выбрать правильное мороженое
13:43
Скандальная связь Плющенко и Ковтуна получила неожиданный поворот
13:39
Уставший от травли Джигарханян онемел
13:35
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
13:10
Звезда "Последнего героя" погибла при странных обстоятельствах
13:09
Подготовка теракта к инаугурации Путина напугала Россию
13:09
Терпение лопнуло: Трамп выдвинул ультиматум Порошенко
12:54
Фальсификация доказательств: зачем Лондон абсурдно врет о Скрипалях
12:51
Шепелев заинтриговал новым фото сына от Фриске
12:36
В Подмосковье супругов нашли мертвыми в погребе
12:22
Раскрыты неожиданные факты о сексе
12:17
Названа "поворотная точка" в отношении Путина к Западу
11:51
В Москве пенсионерка на Lexus протаранила машину дорожной службы и умерла
11:48
Сенсационные снимки грудастой Элины Мазур утекли в Сеть
11:43
Украинский певец опозорился на "Евровидении"
11:39
Киев устроил международную истерику из-за действий Росавиации
11:33
Обманутая любовником из Нигерии красавица-россиянка умрет в тюрьме
11:23
Правдолюб Солнцев приложил матерщинника Киркорова
11:02
Россия срочно перебрасывает ракетные комплексы на границу с Украиной
10:51
Скрывающая ребенка Захарова заговорила об отъезде
10:46
Нобелевская премия по литературе отменена из-за секс-скандала
10:42
Сколько нужно спать для долгой жизни
10:29
Есть и худеть: лучшие продукты для стройной фигуры
10:12
Главные события Москвы с 4 по 10 мая
10:09
В Москве сгорели 15 автобусов
10:03
Звезда телешоу довела до тошноты "голыми" фотографиями
09:48
Московский таксист отбил нападение грабителей
09:47
Бузова без волос стала похожа на мужика
09:43
"Страна без жидов": на Украине разразился новый скандал
09:18
"Мечта советской консьержки": Лебедев жестко высмеял Парфенова
09:03
Киев пообещал суровое наказание за георгиевскую ленту
09:00
Перед смертью Марьянов страдал от предательства
08:50
Пьяного Дмитрия Тарасова обвинили в нападении
08:32
Выпил полную рюмку "Новичка": шокирующие данные об отравлении Скрипалей
08:26
"Обман все четче": Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
08:24
Актриса Светлана Иванова родила в Израиле
08:11
Под Москвой иномарка сбила перебегавшего дорогу мужчину
21:55
США решили устроить России "атомный ад"
21:52
Чувство вины вызывает психическую болезнь
21:48
Деспоту Киркорову врезали за разврат
21:30
Беременная Зара попала под обстрел
21:27
Сущий ад: серьезный сбой в движении московских электричек привел к хаосу
21:18
В Петербурге умер блогер-миллионер
21:00
Знаменитая певица восхитила народ волосатыми ногами
20:57
Взбешенная Тарасова плюнула в создателей фильма "Лед"
20:39
Трамп замахнулся на новый удар по Сирии
20:24
Машков влип в скандал после слов о Табакове
20:12
Малахов заставил оправдываться постаревшую Плисецкую
19:54
Безумные регионы: пьяный тагилец зарезал полуторагодовалую дочь друга
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уставший от травли Джигарханян онемел
В театре сделали заявление о состоянии больного Джигарханяна
Цымбалюк-Романовская заговорила об интиме с больным Джигарханяном
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
"Проветри воронку": бесстыжую Волочкову умоляют снять старые трусы
На Бузову вылили ведро помоев за пошлость и разврат
Шоу-бизнес

"Время беспощадно": Фото Валерии ужаснуло народ

Певица Валерия. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Певица Валерия поделилась с поклонниками радостным событием. Исполнительница случайно встретила Жан-Поля Бельмондо.
прочитано 31010 раз

Актер с удовольствием сфотографировался с Валерией. Певица на радостях выставила снимок в Instagram.

ПО ТЕМЕ

50-летняя Валерия затмила изможденную Барановскую

Пригожин слил откровенные фото 50-летней Валерии

Валерия не позвала сына на свой праздник

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

"Неожиданная встреча в отеле с легендой французского кинематографа. Убеленный сединами Жан-Поль Бельмондо с удовольствием сфотографировался, щедро наградив меня комплиментами. Приятно, шут возьми. Кстати, он тоже апрельский. 9 числа ему исполнилось 85 лет", – подписала фото исполнительница (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

На снимке сильно постаревший Бельмондо широко улыбается, а Валерия выглядит немного удивленной. Фанаты певицы пришли в восторг от фотографии.

"Да он стал красивше,чем в молодости! Браво! Улыбка – вот главное "оружие" . Пусть в мире будет больше счастливых искренних улыбок", "Да , классно конечно встретить ,такую знаменитую личность , случайно в отеле .Фото замечательное ,живое . Спасибо что делаете такие замечательные публикации ,с удовольствием ,читаю и смотрю вас", "Боже, какой он позитивный", – написали в комментариях к посту поклонники.

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

Однако нашлись и те, кому снимок очень сильно не понравился. Народ счел, что французский актер сильно запустил себя. "Н-да, время беспощадно", "Больно смотреть как стареют те, кого так любишь. Здоровья ему", "Так жаль Бельмондо,я его люблю, но сдал", "Дедушка и внучка спросонья вышли из подъезда", "Ужас как постарел", – заявили фоловеры.

Автор: Алёна Нестерова5 мая 2018, 12:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

50-летняя Валерия разительно изменилась

567

комментарии

Политика

Либерал Кудрин выставит Крым на торги
Скрипали заставили Макрона поспешить на поклон к Путину
Объявившего о разводе Порошенко поставили на место
Украинцы подготовили захват треснувшего Крымского моста

Шоу-бизнес

Роскошная Волочкова восхитила женственностью
Стриженова взбесила россиян глупым вопросом
Ведущей "Давай поженимся" запретили секс перед свадьбой
"Время беспощадно": Фото Валерии ужаснуло народ

Проишествия

Известную певицу нашли мертвой на побережье
Медведь растерзал таксиста на глазах пассажиров (видео)
Вскрылись неожиданные подробности смерти звезды "Последнего героя"
Крушение самолета с пассажирами попало на видео

Lifestyle

Вторая серия "Простоквашино" вызвала новый скандал
Живого Элвиса Пресли нашли в американской глубинке
Известная актриса комплексует из-за оголенной груди
Татьяна Кравченко рассказала о продолжении сериала "Сваты"
Шоу-бизнес

Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу

Они стали знаменитыми, но счастья так и не нашли
Спорт

Обделенная Медведева покинет Россию после ухода от Тутберидзе

Фигуристка будет жить в Канаде
Шоу-бизнес

42-летняя Анджелина Джоли рушит семью молодого актера

Энджи пытается заставить ревновать Питта
Шоу-бизнес

Ведущей "Давай поженимся" запретили секс перед свадьбой

Придется две недели воздерживаться

Гороскоп

Стало известно о болезни оскандалившегося победителя "Голоса"
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на май
Бизнес-гороскоп на май

Фоторепортажи

Медведевой удалось обойти заклятую соперницу Загитову
31-летняя Каменских оголила шикарные формы
Сенсационные снимки грудастой Элины Мазур утекли в Сеть
Знаменитости погуляли на свадьбе Третьяка

Спорт

Медведева порвала с Тутберидзе после провала на Олимпиаде
Какая боль: Россияне устроили прилюдную порку французским хоккеистам
Скандальная связь Плющенко и Ковтуна получила неожиданный поворот
Пьяного Дмитрия Тарасова обвинили в нападении

Регионы

Безумные регионы: в Татарстане педофил совратил 56 детей
Посадка неисправного Ил-38 под Москвой попала на видео
Я сволочь: нелепые откровения нижегородской матери-убийцы
Житель Подмосковья изнасиловал 13-летнюю приемную дочь
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru