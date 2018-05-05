Малахов раскрыл интимную тайну актрисы Немоляевой

Самые красивые актрисы советского кино пришли в студию программы Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Артистки раскрыли ведущему свои сокровенные тайны.



Среди гостей Малахова оказалась и красавица из фильма "Курьер" Анастасия Немоляева. Актриса, не снимавшаяся в кино с 2011 года, с легкостью рассказала о самом интимном в своей жизни.

По словам Немоляевой, она успешно вышла замуж. Супругом актрисы стал состоятельный мужчина – наполовину японец. Их брак Анастасия считает счастливым. У пары родились две дочери-красавицы.

Семья всячески помогает Немоляевой развивать ее таланты. Так, помимо работы в кино и театре Анастасия занимается искусством, она расписывает мебель. Долгое время одним из крупных заказчиков артистки был Роман Абрамович и его жена Ирина.

Также Анастасия активно сотрудничает с известными галереями Москвы. Ее работы находятся в частных собраниях в России, Франции, Великобритании, Японии, Италии и других странах. Несколько работ Немоляевой выставлены в Российском музее наивного искусства.

