Из Шуры откачали десять литров жира

Певец решился на несколько липосакций. Но результат был кратковременный.

Сегодня Шура выглядит совсем иначе, чем в начале сценической карьеры. Прежде он был худым и беззубым, появлялся в колготках и на каблуках. А теперь вставил зубы, располнел, стал носить свободные вещи и вообще как-то внешне преобразился. "Я сделал себе зубы, губы, глаза, поставил нити в лицо", – признался артист.

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А для борьбы с полнотой он решился на крайнюю меру – хирургическую откачку жира. К ней он обращался четыре раза. "Во время первой липосакции из меня откачали литров шесть жира, – вспоминает Шура. – Просто после "химии" (певец боролся с онкологией и перенес ампутацию яичка – Прим. ред.) я весил 130 килограммов, поэтому надо было срочно что-то делать".

Во время второй липосакции из артиста откачали еще полтора литра жира. "Я помню, как принесли эту банку с жиром, а он еще так противно пахнет – кошками", – говорит певец.

Ну а во время следующей липосакции врач совершил ошибку и откачал жир только из нижней части живота, в итоге пропорции тела сильно изменились и вид у певца был ужасный. Пришлось исправлять этот косметический дефект.

Всего за четыре курса из Шуры выкачали около десяти литров. "Но больше на липосакцию я не пойду, – заявил певец в программе "Секрет на миллион" на НТВ. – Просто все очень быстро возвращается назад, причем в большем объеме, и жир становится очень плотным, который уже ни чем не разбить".