У наркозависимого Шуры отнялась рука

В начале карьеры эпатажный певец весьма прилично зарабатывал – за выступление он получал от 8 до 15 тысячи долларов. Но на них быстро нашлись охотники – артиста подсадили на наркотики.

Три года певец сидел на запрещенных препаратах. Его откачивали, но вскоре все возвращалось на круги своя. И однажды после неудачной инъекции, с помощью которой артиста пытались вывести из критического состояния, у него отнялась рука. "Мы ехали в такси, и я увидела, как у Саши изменилось лицо, выпал язык и повисла рука. Я поняла, что ему срочно нужна медицинская помощь", – рассказала бывший директор артиста Марина.

"Я подозреваю, что у меня в роду были наркоманы, может, даже отец", – предполагает эпатажный артист.

Были у певца и проблемы со спиртным. "Однажды я проснулся на улице – в дорогой шубе, в парике, возле меня проходили люди, и никто не обращал внимания, – вспоминает певец. – Тогда я понял, что вот так подохнешь, и никто не подойдет".

Из-за наркотиков и алкоголя артист то и дело попадал в неприятные ситуации. Несколько лет назад, например, он устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково – громко пел песни, целовал автобус. В итоге его не пустили на рейс и Шура сорвал концерт, за которые уже получил предоплату. Потом похожий инцидент произошел в Краснодаре – артист вошел в самолет пьяным и стал оскорблять стюардессу. В итоге его арестовали.

Всего за годы пьянства и наркозависимости артист потерял около 3 миллионов долларов. "Я сам от себя прятал деньги, – вспоминает Шура. – Заворачивал купюры в презервативы и клал в йогурты, в мясную вырезку, а их потом из холодильника воровали мои же охранники".

По словам артиста, до конца от пагубной зависимости он так и не избавился. "Недавно проходил в больнице очередной курс химиотерапии, и, признаюсь, коньячку хряпнул. И хорошо хряпнул! После этого я пытался уйти из больницы, но меня насильно удержали", – рассказал певец в программе НТВ "Секрет на миллион".