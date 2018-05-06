Шепелев удивил безудержным весельем под песню Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал фотографию с прогулки с сыном. Он подписал снимок строчкой из песни Жанны Фриске.

Кадр появился на личной странице журналиста в социальной сети Instagram. Шепелев вместе с сыном Платоном веселился на батуте.

"Где-то летом", – написал под фотографией он. Поклонники тут же узнали в этих двух словах строчку из песни Жанны Фриске и были очень удивлены.

"Мальчишки, так хорошо получилось. С этими словами так трогательно, волнительно, конечно, с улыбкой!" – восхищается один из комментаторов. "Эх, Жанночки только не хватает", – сокрушается другой. "Столько детского позитива в одном снимке", – отмечает третий.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 5 Май 2018 в 1:59 PDT

Были и те, кто просто решил вспомнить песню Фриске. "Звезды нам улыбались", – комментирует пользователь. "Наши мечты сбывались", – присоединяется к импровизированной игре второй.

Напомним, Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Она долгое время боролась со страшным заболеванием: врачи обнаружили у нее неоперабельную опухоль головного мозга.

Шепелев один воспитывает их общего сына Платона. Как писали Dni.Ru, на внимание ребенка претендует и его дедушка по материнской линии Владимир Фриске, из-за чего нередко случаются настоящие скандалы.