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Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе с Фоменко

Мария Голубкина, Андрей Малахов и Николай Фоменко. Фото:dni.ru
В эфире программы "Привет, Андрей!" с Андреем Малаховым артистка Мария Голубкина сделала откровенное признание. Она раскрыла подробности развода с музыкантом Николаем Фоменко.
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Заговорить о непростом периоде в жизни актрису заставил ведущий передачи. Малахов напомнил Голубкиной, что ее отношения с Фоменко закончились на радио.

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 Мария Андреевна Голубкина

Мария Андреевна Голубкина Актриса

"У меня много было смешных историй в прямом эфире. Мы с Колей, очень боялись журналистов, что они нас опередят, а так как мы жадные, мы сами рассказали в прямом эфире, что разводимся", – заявила она. Голубкина отметила, что они расторгли брак до того, как объявили о разрыве.

Создатели передачи воспроизвели кусок того скандального эфира. Голубкина добавила, что ее после этого случая ее уволили. Вернулась она на радиостанцию только спустя несколько лет. 

Артистка пояснила, что решение рассказать всем о разводе в прямом эфире казалось им "очень крутым". Родственники этого не оценили. "Все позвонили и сказали, что сошли с ума, что мы идиоты", – отметила она.

Напомним, что Фоменко и Голубкина были в браке больше десяти лет. Они оформили отношения в 1995-м, а развелись – в 2008-м.

У них двое общих детей. Дочь Анастасию Голубкина родила в 1998-м, а сына Ивана – спустя пять лет.

Автор: Евгений Мышко6 мая 2018, 11:44
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