Якубович убежал из "Дома-2" после нападения с ножом
О бегстве Якубовича сообщили в социальных сетях. Сам скандалист ситуацию никак не прокомментировал. Однако в описании его профиля в Instagram красуется надпись: "экс участник телепроекта Дом-2 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)".
Примечательно, что на сайте шоу размещена другая информация. Авторы передачи пишут, что Якубович все еще является участником телестройки. По данным портала, в проекте он провел 68 дней.
Обстоятельства ухода Якубовича из "Дома-2" также остаются неизвестны. Не исключено, что его выгнали после драки с применением холодного оружия.
Напомним, что инцидент произошел в конце апреля 2018 года. Евгений Якубович устроил перепалку с новой участницей проекта.
Как писали Dni.Ru, молодые люди стали бросаться едой и столовыми предметами. Якубович бросил в соперницу кухонный нож. К счастью, он промахнулся, никто не получил серьезных травм.
Разняли их другие участники телепроекта. После Якубович продолжил перепалку уже на словах. Затем они долго избегали друг друга, чтобы не спровоцировать новый скандал.
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