Исхудавшая Толкалина взбудоражила грязным фото без белья

Известная актриса Любовь Толкалина опубликовала пикантный снимок. Ее запечатлели во время необычной лечебной процедуры.

Фотография была сделана на бальнеологическом курорте в Италии. Толкалина разделась, чтобы пройти процедуру грязелечения.

"Судьба закинула нас на три дня прямо в грязь!!! Мы в Абано термах...буду рассказывать поступательно... а сегодня вот так. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред)", – подписала снимок она. Пользователи тут же начали оставлять восторженные комментарии.

"Ой какая вы хорошенькая в грязи!" – восхищается поклонник. "Надеюсь не в деревню Грязь! Вам очень идёт новый костюмчик! Главное, как сел", – шутит второй. "Люба, вы росой и пыльцой наверно питаетесь, такая стройная!" – поражается третий.

Некоторые отметили, что Толкалина не просто стройная, но невероятно худая. "Тростиночка", – написал ей комментатор. "Боже такая плоская задница", – подметил другой.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) 6 Май 2018 в 5:31 PDT

Напомним, недавно знаменитая актриса устроила в Сети настоящую сексуальную провокацию. Артистку запечатлели на яхте недалеко от острова Капри.

Как писали Dni.Ru, Толкалина стояла перед камерой в платье, нижняя часть которого сильно развевалась на ветру. Несколько откровенное видео возбудило народ.