Украинский певец свински обошелся с россиянами на "Евровидении"
Украинский певец, которому прочат 19-е место на европейском песенном конкурсе, держался дружелюбно со всеми представителями СМИ. Однако журналистов из России он проигнорировал – причем, как сообщает украинская пресса, сделал это демонстративно.
Melovin отметил, что среди участников особо ни с кем не подружился, а просто перебросился несколькими фразами с некоторыми. Певец, настоящее имя которого – Константин Бочаров, стал участником "Евровидения" после победы на национальном отборе. Он будет исполнять песню Under The Ladder, передает ТСН.
Ранее сообщалось, что украинский участник уже успел оконфузиться в Лиссабоне. Во время разговора с журналистом он забыл родную мову. Артист рассказывал представителям СМИ, как много ему пишут поклонники, но забыл слово "письмо". Ему пришлось прибегнуть к срочной помощи переводчика, который, к счастью для певца, находился рядом.
Напомним, первый полуфинал песенного конкурса состоится 8 мая, а второй – 10-го. Финал запланирован на 12 мая. Россию на "Евровидении" представит певица Юлия Самойлова. Артистка выступит с песней I Won't Break – "Я не сломаюсь".
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