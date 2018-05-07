"Тупые люди": Хабенского похвалили за скандал на премьере "Собибора"

Актер и режиссер врезал журналистке. И, как оказалось, по делу.

"Народ хрустел попкорном, шуршал сникерсами и пил колу, пока на экране евреев травили в газовой камере, расстреливали в упор и забивали хлыстами", – написал в соцсетях один из зрителей фильма Константина Хабенского "Собибор". И это, собственно, то, о чем предупреждали режиссера еще на премьере.

Тогда, напомним, посмотревшая в Петербурге фильм журналистка предположила, что в кинотеатры могут прийти молодые люди, которые не оценят художественные качества картины. Речь – о зрителях, привыкших есть в кинозалах попкорн и пить колу.

Хабенский был удивлен постановкой вопроса и взвился: "О чем вы волнуетесь? Вы что, считаете, что тупые люди рядом с вами живут?.. Мне просто кровно интересен ваш вопрос. Вы завязаны с попкорном или с чем? Почему вы думаете, что вы более чутки, чем поколение, которое раньше вас?" Режиссер и по совместительству исполнитель главной роли рвал и метал от ярости.

Возмущение Хабенского разделил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "Тема о "тупых людях" снова всплыла, причем самым неожиданным образом, – говорит эксперт. – Кто ее только за последнее время не муссировал. Можно вспомнить и Дюжева с его обидой на очередь, и Серебрякова с подмосковными жителями, и Козловского с футбольными фанатами. На предпоказе фильма "Собибор" эту тему снова развил Константин Хабенский".

"Питерская журналистка вдруг решила, что она – самый чуткий зритель на свете, и ей стало не по себе за то, что молодые "тупые зрители" не поймут этого фильма и будут хрустеть попкорном со сладкой газировкой. Вот в этот-то момент она и получила отповедь от Хабенского. Он решил этот ничем не мотивированный снобизм из нее выбить раз и навсегда. Константин поступил как настоящий гражданин и вернул ее в суровую жизнь, где на глупые вопросы можно получить очень жесткие ответы, которые совсем не понравятся", – похвалил режиссера эксперт.

Напомним, "Собибор" вышел на экраны 3 мая в количестве 1380 копий. В основе сценария – история о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор" в 1943 году. Идею картины предложил министр культуры Владимир Мединский.