"Сердечко тает": Пугачева сделала заявление о Галкине

Алла Пугачева опубликовала новое фото, к которому сделала любопытную подпись. Примадонна отечественной сцены на всю страну неожиданно высказалась о чувствах к молодому мужу, шоумену Максиму Галкину.

Алла Пугачева является активной пользовательницей социальной сети Instagram. С завидной регулярностью легендарная артистка делится с многочисленными подписчиками фотографиями и видео, которыми иллюстрирует подробности частной жизни. В аккаунте Примадонны особое место занимают ее маленькие дети Гарри и Лиза, родственники и, разумеется, молодой муж Максим Галкин.

Артист умудряется не только сниматься в нескольких популярных телепроектах на Первом канале, но и гастролировать по России и прочим странам. При этом Алла и дети неусыпно ждут отца семейства дома. О том, что разлука с любимым супругом дается Примадонне непросто, артистка сама дала понять, опубликовав новую фотографию.

На снимке Пугачева запечатлена с распущенными волосами и в модной черной кепке. Певица заявила, что с нетерпением ждет приезда мужа и чрезвычайно волнуется. "От радости сердечко тает, мой муж сегодня прилетает❤️❤️❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась Пугачева. Самое интересное, что в комментариях ей ответил любимый супруг. "Спешу!" – коротко сообщил Максим Галкин, сопроводив слово сердечком.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 6 Май 2018 в 12:50 PDT

Подписчики пришли в восторг от такого публичного проявления чувств и моложавой внешности самой Аллы Пугачевой. "У любви нет возраста. Дарите ее друг другу😚😍😚", "Счастья вашей семье", "Молодец!!! Вопреки и всем завистникам назло! Хозяйка!!! Своей судьбы! Браво, смелая женщина!!! Прошу я Бога! Помоги еще хоть немного!!!", "Какие вы милые 🌷🌷", "обожаю вашу парочку, Вы молодцы! Алла с Вами еще больше расцвела 🌸", – высказались восторженные поклонники в ответ на заявление Пугачевой.