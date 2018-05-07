Милявская и Буланова утешают Воробей с больным ребенком

Елена Воробей поделилась с фанатами новостями относительно состояния своей больной дочери Софии, которая сейчас лечится в немецкой клинике. Артистку поддержали коллеги – Лолита Милявская, Катя Лель и Татьяна Буланова.

На днях стало известно, что 15-летняя дочь Елены Воробей София оказалась в больнице. Причем выяснилось, что девочка находится не в России. Певица предпочла не рассказывать, что конкретно случилось с ее наследницей, однако ушлые фанаты выяснили, что София лежит в клинике, специализирующейся в таких направлениях как: сосудистая хирургия, хирургия кисти, кардиохирургия и центр сердца, детская ортопедия, нейрохирургия и неврология, хирургия позвоночника и спинальный центр.

"Спасибо всем добрым людям за поддержку, хирургам за профессионализм и Всевышнему за ВСЕ!!!!! Доченька моя!!! Будь здорова, Любовь моя!!! Мы все всегда с тобой, всегда рядом, в трудные минуты и в минуты радости!!!!!" – позднее написала Воробей, дав понять, что дочь перенесла операцию.

В настоящее время Елена сообщила об изменениях в состоянии Софии. "Доброе утро, дорогие!!! Спасибо всем за пожелания скорейшего выздоровления! Пишут мне в большей степени незнакомые люди и предлагают свою помощь, позавчера даже принесли Сонечке забавную игрушку , которая поет "I feel good"😊" – поведала Воробей.

Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena) 3 Май 2018 в 3:40 PDT

По словам артистки, поддерживают девушку прибывшие в клинику родственники. "Мы тут практически всей семьей – прилетела сестренка Настенька, тетя Наташа, дорогой дедушка Яша, которому второго мая (в день операции) исполнилось 70❤️🙏❤️🙏❤️🙏" – рассказала артистка.

Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena) 5 Май 2018 в 11:16 PDT

Елена сообщила новости и состоянии Софии. "Сонечка чувствует себя немножко лучше. Уже садилась, правда ещё самостоятельно она это делать не может. Да, и вчера проснулся аппетит😜, что уже верный добрый признак!!! Желаем все вам хорошего погожего весеннего дня , хорошего настроения и поменьше стрессов! Но самое главное крепкого ЗДОРОВЬЯ..." – завершила свой пост Воробей.

Друзья и поклонники немедленно отреагировали на новости. Так, Владимир Винокур предпочел не тратить слов, а лишь адресовал Воробей смайлики: "🙏🙏🙏👏🌹🌹🌹❤️🎶💕🚀🚑😍💃". Певица Катя Лель тоже написала лишь символами: " ❤️❤️❤️💐😇" Куда разговорчивее оказалась Лолита Милявская. "Пусть наша девочка просто забудет, что это было!!! Ты – потрясающая Мама! Это у нее Главное!!" – утешила Воробей артистка. "Леночка, выздоравливайте скорее!!!!" – обратилась к юмористке Татьяна Буланова.