Алина Кабаева впервые рассказала о дочери

Алина Кабаева дала откровенное интервью. Легендарная спортсменка вспомнила свое детство и объяснила, почему бы отдала свою дочь в художественную гимнастику.

В России завершается подготовка к юбилейному – десятому – фестивалю художественной гимнастики "Алина", который был придуман олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой. В новом интервью спортсменка сообщила, что ее отдали в спорт в возрасте трех с половиной лет. Далее будущую знаменитость мать привезла в Москву, поскольку было очевидно, что в столице больше перспектив.

Интересно, что тренер Ирина Винер-Усманова не хотела брать девочку, мол, она уже "старая", а ведь Алине было только 11 лет. "И мама ее просто упросила, попросила посмотреть, как вообще ребенок тренируется в зале. И, действительно, она пришла и сказала: "Все! Я тебя оставляю. Только с одним условием: если ты похудеешь на три килограмма за три дня". Я говорю: "Хорошо". Понимаете, 11 лет ребенку", – подчеркнула Кабаева.

Алина похудела за три дня. Она питалась лишь винегретом и пила воду. "Ответственно очень подходила к этому моменту. Сейчас не могу с собой договориться, а тогда договорилась", – призналась легендарная спортсменка.

Публикация от Alina Kabaeva |ФАН-СООБЩЕСТВО| (@alinakabaeva.official) 6 Май 2018 в 9:41 PDT

Кабаева уверена, что всех своих побед достигла благодаря Ирине Винер-Усмановой. "Ирина Александровна – моя семья. И я ей благодарна, во-первых, за все. За то, что она воспитала меня, за то, что она сделала из меня, не побоюсь этого слова, великую спортсменку", – заявила гимнастка.

Своих детей Алина Кабаева без раздумий отдала бы в спорт. "Конечно. Обязательно, что вы. Если получится и будет девочка, то я бы ее с удовольствием отдала в художественную гимнастику. Но не потому, что я сама этим спортом занималась, а потому, что художественная гимнастика гармонично развивает ребенка: у нас и хореография, у нас есть физическая нагрузка. У нас здесь прекрасная музыка. Опять же – коллектив. Поэтому спорт – это здорово. Это правда здорово. Я всем девочкам маленьким говорю, что они все уже чемпионки, потому что приходят и трудятся, преодолевают себя", – цитирует Алину Кабаеву "МИР24".