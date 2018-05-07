Мучимая болью Фандера отказалась от операции
Оксана Фандера с острой болью была доставлена в одну из столичных клиник. Врачи диагностировали у нее острый панкреатит. Однако уже во время подготовки к операции популярная актриса отказалась от госпитализации и сообщила, что поедет в частную клинику, компетентно сообщает Telegram-канал Mash.
Интересно, что более часа назад Оксана Фандера опубликовала на своей официальной страничке в Instagram символическую фотографию. Артистка крупным планом сняла вянущие пионы, теряющие лепестки. Натюрморт дополнили блюдце, стакан и чашка. "Невыносимо прекрасная сиюминутность бытия..." – подписала фото она.
Отметим, что Оксана Фандера считается одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа. А между тем в ноябре 2017 года ей исполнилось 50 лет. В честь круглой даты Оксана поделилась с поклонниками коротким видео. Под легендарную песню "С днем рождения!" Ирины Аллегровой Фандера станцевала перед камерой. Интересно, что именинница облачена лишь в желтую майку и зеленые спортивные штаны. Завершила образ чалма на голове, сделанная из красного полотенца.
Пританцовывая под песню неподражаемой Ирины Аллегровой, Фандера продемонстрировала подписчикам свою соблазнительную фигуру. Фанаты пришли в восторг от увиденного и осыпали именинницу поздравлениями и комплиментами.
Позднее журналисты связались с Оксаной Фандерой, чтобы выяснить подробности ее состояния. Актриса заявила, что у нее все в порядке. Информацию о госпитализации она назвала слухами, сообщает РЕН ТВ.
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