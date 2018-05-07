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Маленький сын Михалкова произвел фурор

Степан Михалков. Фото: GLOBAL LOOK press/Juliya Khanina
Четвертому ребенку Степана Михалкова Луке исполнился год. 51-летний отец показал малыша, и его фотография была встречена неописуемыми эмоциями.

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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Степан Михалков опубликовал фотографию, на которой запечатлен со своим сыном Лукой. "Первые именины, это когда родители покупают тебе тортик, но едят его сами 🎂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – подписал снимок Михалков, дав понять, что у его младшего наследника день рождения.

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Многочисленные подписчики пришли в восторг от внешности именинника. "Как верно сказано!!!👌😁😉 С именинами малыша! Крепкого здоровья👌", "Поздравляем вас, Крепкого Здоровья Много много Счастья и Благополучия Успехов во всем! 😍 какой сладкий мальчик", "Степан, примите мои поздравления!!!🎂🎊😊 Пусть Ваше белокурое чудо растет здоровым и счастливым!❤️", "Какой красивый малыш! Поздравляю вас!", "Многая и благая лета!🌸☀️", "Какой хорошенький малыш. Он явно не доволен что ему не дали тортик😂" – рассыпались в комплиментах поклонники.

Отметим, что годовалый Лука родился у Степана Михалкова в браке с моделью Елизаветой Ильиной. От предыдущих отношений у Степана трое детей: дочь Александра и сыновья Василий и Петр. Кстати, в феврале Михалков стал дедом. Дочь Александра подарила ему внука, которого назвали Федором.

"Эмоции испытал такие: вспомнил, как рождался мой первый ребенок, и это была Саша. Я тогда плакал в роддоме. Ее сын похож и на нее, и на папу. Имя родители выбрали – Федор, в честь Святого Праведного воина Федора Ушакова, канонизированного в 2000 году. Саша справляется отлично, у нее талант мамы!" – рассказывал в недавнем интервью Степан Михалков.

Автор: Наталья Аряева7 мая 2018, 14:24

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