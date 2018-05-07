История любви Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской оказалась плодом больной фантазии

Сериал про то, как пожилой российский артист развелся с молодой украинской пианисткой, продолжает будоражить умы и сердца россиян. И каждый день появляются новые шокирующие подробности.



Доверенное лицо артиста Элина Мазур знает больше, чем Андрей Малахов, Дмитрий Шепелев и Дмитрий Борисов вместе взятые. Ведь она несколько месяцев плотно общалась с Виталиной Цымбалбюк-Романовской и успела вынюхать у нее все самые сокровенные тайны.

"С Цымбалюк-Романовской мы познакомились прошлой осенью – когда народный артист якобы пропал, – рассказала Мазур. – Виталина тогда очень плохо выглядела – бледная, в глазах застыл ужас. Она сказала, что уже четыре дня живет в театре, не ест, не пьет… Закатила глаза и упала в обморок. Это сейчас в телешоу она держится уверенно, обвиняет, кричит… А тогда тряслась как осиновый лист от страха, что вот-вот все откроется. Все, что было хитросплетенной, как ей казалось, интригой".

Мазур уверяет, что никакой страсти, никакого интима между актером и его домработницей, которую сегодня выставляют "перспективной пианисткой", никогда не было. "Могу сказать, что никогда у Джигарханяна не было любовных отношений с Цымбалюк-Романовской, "романтическая" история выдумана ею от начала до конца! Никакой "любви к мэтру с самого детства и 15 с лишним лет отношений" не было в помине! Сам он женился исключительно по ее настоянию и из жалости, и вот что вышло", – заверила Элина. Хотя, помните, сам Джигарханян улыбался, рассказывая о Виталине: "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!"

По словам Мазур, ей горько, что имя великого актера сегодня склоняет желтая пресса, что его частную жизнь обсуждают всякие дураки и прихвостни. "Как же сейчас больно и обидно за народного артиста, обобранного буквально до нитки, которому перемывают кости люди, абсолютно не знающие всей ситуации! Мол, польстился на молодую, и вот пришла расплата… Ни на что он не льстился!" – заверила Элина "7Дней". Да и вряд ли человек со вкусом и интеллектом, каким, безусловно, является Джигарханян, позарился бы на Цымбалюк-Романовскую, вид которой вызывает у многих людей рвотный рефлекс.