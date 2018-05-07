Цымбалюк-Романовская показала грудь в прозрачной блузке
Виталина Цымбалюк-Романовская написала, что на фото она вместе с Александром Гинзбургом и флейтисткой Екатерина Корнишина в Московской филармонии. Пианистка позирует в центре в прозрачной черной блузке, через которую открыта взорам ее грудь.
Образ Виталина дополнила черно-белым шарфиком с изображением нот. "Отличные все ребята!", – прокомментировала снимок одна из пользовательниц соцсети. Лайкнуть фото успели 28 человек. Примечательно, что вскоре фотография была удалена, но удалось сделать ее скриншот. Что заставило это сделать: скромность или какие-то иные причины, скорее всего, останется неизвестным.
Отметим, после развода с Джигарханяном Виталина активно продолжает участвовать в разных передачах на центральных телеканалах и делает все новые и новые заявления о совместной жизни с артистом. Все это сильно сказывается на здоровье 82-летнего Армена Джигарханяна.
Как писали Dni.Ru, у него обострились проблемы с сосудами. Впрочем, врачи говорят, что для своего возраста у актера очень хорошие показатели.
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