Пугачева жутко напилась и решила выйти в окно

Алла Пугачева дала откровенное интервью. Примадонна отечественной сцены рассказала о том, как напилась и не смогла найти выхода.

В Сети набирает популярность старое интервью Аллы Пугачевой, которое певица несколько лет назад давала актеру Михаилу Боярскому в рамках передачи "Моя советская молодость". Ведущий спросил: "Ты когда начала употреблять спиртное? Я, например, уже к восьмому классу стал специалистом в этом вопросе".

Пугачева не стала отпираться от неудобного вопроса и поведала занимательную историю. "Лет в 16 совершенно случайно я жутко напилась. Даже неожиданно для всей компании, потому что, мы были в мастерской у художника одного, и там по стенам были рыбки, рыбки, рыбки всякие сушеные развешаны. И все пили пиво", – начала свой рассказ Примадонна.

Далее Алла объяснила, что она наелась этой рыбы и, естественно, захотела пить. А так как под рукой было одно пиво, его-то Пугачева и пила. Затем будущая знаменитость незаметно для себя повысила градус. "Потом машинально мне сказали: "На, вот, будешь?" – "Да, да". Рюмку водки дали!" – сообщила Пугачева.

Через некоторое время Алла, решив выйти, посмотрела по сторонам и поняла, что не может найти поблизости дверь. "Я думаю: "Что так дверь высоко?" А это был полуподвал, это было окно. Я думаю: "Ну как же мне выйти? С чего вдруг дверь так высоко стала?" Да", – констатировала артистка.

Алла призналась, что случайное опьянение завершилось для нее печально. "Я потом болела две недели где-то и поняла, что это не мое", – заявила Пугачева.