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После скандала Эрнст выступил с сообщением о новом жюри шоу "Голос"

Константин Эрнст. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Константин Эрнст поговорил с представителями СМИ. Глава Первого канала высказался о новом составе жюри в очередном сезоне популярного песенного телепроекта "Голос".
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Не успел завершиться шестой сезон шоу "Голос", как полным ходом идет подготовка к седьмому. Так, сейчас определяется состав жюри. По словам генерального директора Первого канала Константина Эрнста, пока окончательное решение не принято, но это случится совсем скоро.

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Константин Львович Эрнст

Константин Львович Эрнст генеральный директор Первого канала

"Мы же объявили конкурс, где это будет как рекомендация, и мы присмотримся к тому, за кого больше проголосуют. Это не автоматически. Мы просто таким образом опрашиваем", – цитирует Константина Эрнста РИА Новости.

Ранее популярный исполнитель Леонид Агутин, входящий в так называемый золотой состав жюри популярного песенного телепроекта наравне с Александром Градским, Пелагеей и Димой Биланом, в беседе с журналистами намекнул, что весь состав жюри в седьмом сезоне могут сменить. "Голос" – такой мощный проект, что никто его для себя не закрывает, не открывает. Туда либо приглашают, либо нет. Если пригласят, то, скорее всего, пойду. Но я не думаю, что позовут. Думаю, что они сделают полностью новый состав, совсем новый", – говорил Агутин.

Ранее на шоу "Голос. Дети" разразился скандал. Первое место занял подопечный Пелагеи 11-летний Рутгер Гарехт из Оренбурга. В финале юный певец исполнил хит Олега Газманова "Офицеры". Победителю вручили памятную статуэтку и миллион рублей от Первого канала. Однако с этим многие не согласились. В Сети разгорелся скандал. Народ заявил, что оренбуржец не был лучшим в финале.

Автор: Наталья Аряева8 мая 2018, 11:15
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