Необычный сын Булановой отметился на шоу Кудрявцевой

Татьяна Буланова стала очередной звездной гостьей ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". В передаче принял участие и 25-летний сын певицы Александр, чья необычная внешность произвела неизгладимое впечатление на зрителей.

Татьяна Буланова появилась перед Лерой Кудрявцевой в черном балахоне, изюминкой которого стал необычный воротник вроде "мельничного жернова". Завершали образ стильная прическа и яркий макияж. На ток-шоу популярная исполнительница рассказала о зарождении романа со своим будущим вторым мужем, футболистом, а ныне тренером Владиславом Радимовым.

Интересно, что свое увлечение Буланова тщательно скрывала от на тот момент супруга, продюсера Николая Тагрина. "Официально в браке мы прожили 13 лет", – отметила артистка, давая понять, что их с Николаем отношениям гораздо больше.

Когда Татьяна ушла от мужа к Владиславу, тот смог ее простить. А вот дружбу сына Александра с соперником посчитал настоящим предательством. Тагрин не общался с наследником на протяжении семи лет. "Он очень переживал, конечно", – отметила Татьяна Буланова.

Интересно, что в студии появился и сам Александр. Он так прокомментировал непростые отношения с отцом: "В последние пару лет медленно, но верно идем на контакт". Отрывки из новой передачи, которая увидит свет лишь 12 мая, уже находятся в свободном доступе в интернете. Некоторые пользователи уже успели оценить новых гостей Леры Кудрявцевой.

В частности, зрители отметили необычный внешний вид старшего сына Татьяны Булановой. "Ничего себе сынок у булановой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Это сын Тани Булановой???", "Чет больно толстый сынок у Булановой(", "Не думал, что у Булановой такой импозантный сын)", "Себя одела, а сына чего нет?", "Сынок мог бы для съемок и приодеться. Мать вон вся расфуфыренная сидит", – высказались пользователи Сети.