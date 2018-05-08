Плюнул в душу: Тарасов подставил Самойлову на "Евровидении"

Футболист московского "Локомотива", бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram призвал голосовать за хорватскую певицу. Франка Бателич выступит 8 мая, а певица от России Юлия Самойлова 10 мая.

Хорватию на ежегодном песенном конкурсе "Евровидение" представит невеста футболиста "Локомотива" Ведрана Чорлуки – Франка Бателич. Тарасов попросил подписчиков отдать голоса именной ей, потому что Ведран является его другом.

Однако пост вызвал неоднозначный отклик. Один из пользователей Twitter посчитал, что заявление Тарасова просто не патриотично. "Бывший муж Бузовой тут, похоже, перебрал шампанского, пока отмечал победу "Локомотива". Просто плюнул в душу всей стране и Самойловой. Говорит, за Хорватию голосуйте!", – прокомментировал он призыв спортсмена.

Напомним, что 8 мая в Лиссабоне состоится первый полуфинал, где как раз и выступит Франка. Юлия Самойлова, которая в этом году представляет нашу страну, примет участие во втором полуфинале 10 мая. Финал состоится 12 мая.



Бывший муж Бузовой тут, похоже, перебрал шампанского, пока отмечал победу "Локомотива". Просто плюнул в душу всей стране и Самойловой. Говорит, за Хорватию голосуйте! pic.twitter.com/5mDdxw5aCN — Боб Гонтарски (@gontarski_bob) 8 мая 2018 г.

Ранее на Первом канале презентовали песню Юлии Самойловой, записанную специально для "Евровидения-2018". Представительница России выступит в Лисабоне с песней I Won't Break, что переводится с английского как "Я не сломаюсь". Над композицией работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Клип снял режиссер Алексей Голубев.