Панин и Костюшкин в один голос прокричали о бурной ночи

Артист Алексей Панин и певец Стас Костюшкин провели вечер вместе. Разгоряченные звезды в обнимку надрывались в караоке.

Отношения Панина и Костюшкина смело можно назвать нежной дружбой. Знаменитости проводят вместе много времени и даже порой вдвоем ходят в баньку, о чем непременно сообщают пользователям соцсетей.

И вот опять очередное видео опубликовано в сторис Панина в Instagram. На нем Стас и Алексей в один голос орут: "Этой ночью, этой ночью я не очень караочен, но, чтобы ты меня узнала – я пою на сотню баллов". К сожалению, из-за того, что съемку проводил сам пляшущий артист, на видео сложно разобрать других присутствующих на ночном мероприятии. С уверенностью можно сказать только то, что на бурной вечеринке присутствовали дети.

Отметим, что Панин и Костюшкин то и дело провоцируют общественность намеками о своей гомосексуальности. Панин как-то рассказывал, что способен любить и мужчин, и женщин. Во время съемок украинского телешоу "Детектор лжи" актер признался, что у него был секс с мужчиной. Более того, по словам Панина, гомосексуальный опыт очень понравился, и теперь он его регулярно повторяет.



А Костюшкин как-то обмолвился, что якобы у него в юности был гомосексуальный опыт. "И это была самая страшная тайна. Потому что мы с ребятами не знали, что делать, а человек пообещал убить моих друзей, если кому-то расскажу, и я реально испугался… Тогда ведь я практически ушел уже оттуда, из той подворотни. Понимал, что это трусость, что я бросаю друзей, но мне было так страшно!" – признался певец. К "голубой" теме он больше не возвращался – понял, что женские тела приятнее. И сегодня всякие намеки на однополую любовь ему претят.