Лазарев неожиданно женился в Грузии

Актер Александр Лазарев повторно отвел под венец свою супругу Алину. На этот раз супруги поклялись в вечной любви перед Господом.

О торжестве стало известно после того, как близкая подруга семьи Алена Хмельницкая опубликовала видео банкета в своем Instagram, на котором счастливая невеста в фате отплясывает лезгинку. "Любовь существует! 30 лет со дня свадьбы! А сегодня свадьба вторая и главная! Венчание! Мои друзья Лазаревы, вы невероятные!" – прокомментировала свой ролик Хмельницкая.

Торжество Лазаревы отметили в Грузии в окружении близких и друзей. Супруги просто светились от счастья. Гости не могли отвести глаз от похорошевшей супруги Лазарева. Старшая дочь актера Полина, поработала оператором на свадьбе и опубликовала в Сети эксклюзивные кадры венчания.

Публикация от Полина Лазарева (@poliandora) 7 Май 2018 в 5:27 PDT

Поклонники с радостью отреагировали на трогательное видео. В комментариях они не скупились на поздравления: "Поздравляем! Счастья и любви вашей необыкновенной семье!💗", "Как здорово! Поздравляем от всей души💐💐💐", "Вот это событие! Поздравляю! 🌹🌹🌹🌹🌹🍾🎁", "Невероятные ощущения от тепла, радости, взаимопонимания этой пары! Счастья и семейного долголетия!".

Публикация от Полина Лазарева (@poliandora) 7 Май 2018 в 5:27 PDT

На празднике присутствовала мама Александра знаменитая актриса советского кино Светлана Немоляева. Артистка с удовольствием позировала перед камерой в компании любимого внука Сергея.

Публикация от Полина Лазарева (@poliandora) 7 Май 2018 в 4:17 PDT

Добавим, что Александр Лазарев родился в Москве в семье актеров Александра Лазарева и Светланы Немоляевой. Наследник знаменитой семьи в настоящее время артист успешно играет "Ленкоме", также принимает участие в мюзиклах. Лазарев-младший счастлив в браке с супругой Алиной уже 30 лет. У пары двое детей: дочь Полина и сын Сергей, сообщает StarHit.

