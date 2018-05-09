Скандал на "Евровидении": геи побили "сладкого" украинского певца

Alekseev опозорился в Лиссабоне. И отправляется в Киев не солоно хлебавши.



Поклонники смотра европейской самодеятельности были огорчены и удивлены, узнав что впервые за много лет конкурс песни в России будут транслировать с полуторачасовой задержкой. Первый канал оправдывался: мол, в сетке в это время стоит традиционный сериал, а двигать его нельзя и некуда. Потому что сериал – это большая аудитория домохозяек, и ежели его не показывать, то никто не увидит рекламы прокладок и порошков, в фильм вставленной. Да и наша страна все равно не голосует и не участвует в первом полуфинале "Евровидения" (Юлия Самойлова поет 10-го мая во втором отборочном туре), поэтому по правилам его можно было вовсе не показывать.

Но знающие люди уверены: дело в другом. "Евросонг" давно считается большим европейским гей-парадом, замаскированным под конкурс песни. Его участники – трансвеститы, бородатые женщины, фрики всех мастей и нескрывающие однополых отношений звезды. Вот и в этот раз не обошлось без провокации – Ирландия представила номер, который комментирующая трансляцию Яна Чурикова туманно назвала "песней о крепкой мужской дружбе". На экране, действительно, два парня держались за руки, странно терлись спинами друг о друга, да так что российские духовные скрепы могли ненароком разогнуться. Ну, как такое показывать в эфире главного канала страны, это же скандал?! Поэтому, возможно, и поставили трансляцию глубокой ночью, чтобы не смущать ревнителей патриархальных семейных ценностей и не заниматься запрещенной в России пропагандой гомосексуализма.





Представивший этот номер Райан О’Шонесси ожидаемо прошел в итоге в финал, "побив" популярного в России белорусского участника украинского разлива Alekseev'a. Для него "Евровидение" закончилось. Впрочем, это было очевидно – он от волнения не всегда попадал в ноты, у него тряслись руки, да и в его английском мало кто мог что-то разобрать. К тому же Россия и Украина, где этот артист популярен, в первом полуфинале не голосовали, а для европейской публики он – всего лишь очередной "сладкий" мальчик, а не звезда, как у нас. Хотя номер на балладу Forever был драматургически решен интересно.





Alekseev'a можно охарактеризовать словами Треплева из чеховской "Чайки": "Человек умный, простой, немножко меланхоличный. Очень порядочный. Сорок лет будет ему еще не скоро, но он уже знаменит и сыт, сыт по горло... Что касается его писаний, то... как тебе сказать? Мило, талантливо, но..."





А кто же победит? Явных фаворитов на конкурсе два. Netta из Израиля популярна у букмекеров – на нее принимают основные ставки. У девушки очень живое выступление в духе модного бодипозитива – таких энергичных фриков на конкурсе всегда пестуют. К тому же прямо на сцене эта "зажигалка" моделировала музыку. Большие шансы на победы у Элины Нечаевой из Эстонии – оперная музыка на конкурсе попсы давно не побеждала. Но маленькой прибалтийской стране вряд ли нужна победа – проводить потом конкурс у себя слишком накладно и хлопотно. Имя призера 63-го "Евровидения" будет объявлено в ночь на 13 мая.

