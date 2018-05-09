Друг Тарасова публично унизил Бузову

Поющая телеведущая Ольга Бузова получила мощный удар по репутации. Нелицеприятно о ней высказался друг и промоутер футболиста Андрей Лобжанидзе.

Необычная публикация появилась на личной странице менеджера в социальной сети Instagram. По его словам, у Тарасова выдался отличный год.

"Вылечился от травм, избавился от обузы @buzova86 😉 женился на донской красавице @kostenko.94, стал чемпионом России 🏆и скоро ожидает пополнение в семействе! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – написал он, попутно набросившись на бывшую жену футболиста Ольгу Бузову.

Судя по всему, Тарасов оценил поздравление Лобжанидзе. Он оставил отметку "Мне нравится" под фотографией и поблагодарил друга в комментарии.

Публикация от ＡＮＤＲＥＡＳ (@andreas_guru) 6 Май 2018 в 9:29 PDT

Пользователи социальной сети раскритиковали промоутера за публичное унижение Бузовой. "Люди не обращайте внимания на это гавно!он написал этот пост про Олю,что бы просто пропиариться", – уверен один из комментаторов. "Вы просто хайпанули) и уж если про футбол, то тоже не случайно выделили одного из самых колченогих и вечно сидящих на скамейке футболистов", – выразил свое мнение другое.

Сама Бузова никак не отреагировала на произошедшее. Тарасов также публично не высказывался по поводу скандала.