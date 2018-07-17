"Оставьте ведущую в покое!": Стриженову назвали незаменимой

После того как зрители программы "Время покажет" заявили, что Екатерине Стриженовой не место в политическом ток-шоу, за телеведущую вступились поклонники. Развязалась жаркая баталия. Не остался в стороне и член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян.

"Оставьте в покое нормальную ведущую! Оставьте Стриженову в покое! Нам что теперь только хамов в эфир подавай да шутов? Что за новая мода пошла!" – возмутился общественный деятель.

По мнению Манукяна, народ давно не видел хороших программ, поэтому подзабыл, каким должен быть ведущий. "Совсем у наших телезрителей ценз снизился из-за качества нашего родного телевидения. Гонят интеллигентных, позитивных и понимающих толк в телевидении, а на замену кого предлагают? Армию Шейниных и Ургантов? Да уж спасибо, нам и их хватит!" – отметил в беседе с Dni.Ru эксперт Совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме.

Обратил внимание Манукян и на важный момент в поведении Стриженовой: только она может быстро привести в чувство бушующего в прямом эфире Артема Шейнина. Выходит, что Екатерина – незаменимый работник на Первом канале. "Катя Шейнина хоть временами одергивает, за это ей большая сердечная благодарность! А вот Ургантом в кадре и заняться некому. Соведущий там совсем не в помощь", – заключил общественный деятель.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 16 Июл 2018 в 10:30 PDT

Поклонники телеведущей полностью разделяют мнение Вадима Манукяна. Народ рьяно защищает свою любимицу от нападок и просит ее не обращать внимание на хейтеров. "Красивая и умная всегда вызывает зависть, Катя молодец и программа для умных людей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Катерина! Вы украшение первого канала", "Самая элегантная ведущая отечественного телевидения", "Вы, идеально красивая женщина, возможно вы и спасаете эту бездарную передачу", – отметили подписчики на странице Стриженовой в Instagram.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 5 Июл 2018 в 11:13 PDT

Как писали Dni.Ru, в Сети из-за программы "Время покажет" разгорелся очередной скандал. На этот раз зрителям пришлась не по вкусу очаровательная телеведущая Екатерина Стриженова. Народ заявил, что красавице-актрисе не место в политическом ток-шоу, и потребовал уволить ее.